Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Мальорка», 23-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Атлетик»: Симон, Бершиче, Паредес, Вивиан, Леке, Уильямс, Сансет, Беренгер, Прадос, Эррера, Гурусета.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

«Мальорка»: Райкович, Латорре, Настасич, Райо, Вальент, Педро, Родригес, Морланес, Кошта, Дардер, Ларин.

Главный тренер: Хавьер Агирре

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Мальорка»