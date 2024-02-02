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    • «Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    «Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Мальорка», 23-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Атлетик»: Симон, Бершиче, Паредес, Вивиан, Леке, Уильямс, Сансет, Беренгер, Прадос, Эррера, Гурусета.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    «Мальорка»: Райкович, Латорре, Настасич, Райо, Вальент, Педро, Родригес, Морланес, Кошта, Дардер, Ларин.

    Главный тренер: Хавьер Агирре

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Мальорка»

    «Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 12:07
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