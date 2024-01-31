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    Семин прокомментировал старт тренерской карьеры Денисова

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу старта тренерской карьеры Игоря Денисова. Они вместе брали РПЛ.

    • Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи», «Динамо» и «Локомотива» закончил игровую карьеру в 2019 году.
    • За сборную России Денисов провел 54 матча.
    • Игорь выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».

    – Это очень хорошо для футбола, потому что игрок с таким опытом будет работать в детско-юношеском футболе. Ему есть, что показать людям, и есть, что преподнести детям, чтобы они росли.

    Он уже работал с более молодыми ребятишками. У него есть в этом большой успех. Ему нравится профессия детского тренера. Я думаю, он принесет большую пользу и «Торпедо», и всему футболу. У него есть много хороших идей, которые он реально может воплотить. Он хорошо знает футбол, я только приветствую, что он туда пошел.

    – В российском футболе сейчас не хватает таких примеров?

    – Сейчас самая большая проблема в нашем футболе, что бывшие игроки, которые хорошо играли и имеют значительный, большой опыт, не идут в детско-юношеские школы. Я считаю, что Денисов – один из первых примеров. Если значительно больше ребят будет работать в школах, имея свой опыт, то это как раз очень важно для развития нашего футбола.

    Сейчас в школах футбольных клубов очень мало бывших игроков работает. Раньше было наоборот: игрок заканчивал играть и шел в свою академию, которую он заканчивал, и ему давали работу и место. Они много воспитывали игроков, потому что у этих ребят есть, что показать, есть тот опыт, который помогает молодым игрокам расти.

    – У Денисова есть перспектива стать главным в «Торпедо»?

    – Денисову, в первую очередь, сейчас надо работать. Та работа, которую ему дали, не менее престижная, чем та должность, о которой вы сказали.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1706726182
    Денисов слишком честный, тяжело ему будет
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    qwertyйцукен
    1706727301
    Уважаю Денисова за то, что он против в.ойны.
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