В среду, 31 января, в матче 20-го тура Примеры сыграют «Атлетико» и «Райо Вальекано». Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 23:00 (мск).

«Атлетико»

Хозяева подходят к поединку с серией из 4 побед подряд. В чемпионате «Атлетико» занимает 3-е место с 44 очками, опережая «Барселону» по дополнительным показателям.

Команда Диего Симеоне добыла 14 побед, 2 раза сыграла вничью и 5 раз уступила. Разница мячей – 42:23.

Последние результаты «Атлетико» в Примере:

«Райо Вальекано»

«Райо» после 21 тура имеет в активе 24 очка и занимает 13-е место, опережая зону вылета на 8 пунктов. Команда Франсиско выиграла 5 матчей, 9 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла. Разница мячей – 18:26 (меньше забил только «Кадис»).

Последние результаты «Райо Вальекано» в Примере:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

28.08.23 «Райо Вальекано» – «Атлетико» – 0:7;

09.04.23 «Райо Вальекано» – «Атлетико» – 1:2;

18.10.22 «Атлетико» – «Райо Вальекано» – 1:1;

19.03.22 «Райо Вальекано» – «Атлетико» – 1:0;

02.01.22 «Атлетико» – «Райо Вальекано» – 2:0.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Райо Вальекано»

«Райо» захочет поквитаться за разгром в 1-м круге, а у парней Симеоне накопилась усталость (5 матчей за 13 дней). Наш прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.60.