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    • «Атлетико» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

    «Атлетико» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Райо», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо, Савич, Рикельме, Барриос, Льоренте, Сауль, Молина, Мората, Гризманн.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Лежен, Эрнандес, Баллиу, Гарсия, Валентин, Лопес, Палазон, Камельо, Трехо.

    Главный тренер: Франсиско Родригес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Райо Вальекано»

    «Атлетико» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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