Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Райо», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо, Савич, Рикельме, Барриос, Льоренте, Сауль, Молина, Мората, Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Лежен, Эрнандес, Баллиу, Гарсия, Валентин, Лопес, Палазон, Камельо, Трехо.
Главный тренер: Франсиско Родригес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале Okko.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».