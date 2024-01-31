Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Райо», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо, Савич, Рикельме, Барриос, Льоренте, Сауль, Молина, Мората, Гризманн.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Лежен, Эрнандес, Баллиу, Гарсия, Валентин, Лопес, Палазон, Камельо, Трехо.

Главный тренер: Франсиско Родригес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Райо Вальекано»