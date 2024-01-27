В воскресенье, 28 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Осасуна». Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 20:30 (мск).

«Севилья»

Хозяева подходят к поединку с серией из 4 поражений. На данный момент «Севилья» занимает 17-е место в таблице, набрав 16 очков и опережая зону вылета на 1 балл. У подопечных Кике Флореса 3 победы, 7 ничьих и 11 поражений при разнице голов 26:35.

Последние результаты «Севильи» в Примере:

«Осасуна»

«Осасуна» идет по сезону достаточно уверенно – 7 побед, 4 ничьих и 9 поражений. С 25 очками команда Хагобы Аррасате занимает 12-е место и опережает зону вылета на 10 очков, имея матч в запасе. Из последних 6 поединков в Примере памплонцы проиграли 1.

Предыдущие результаты «Осасуны» в Примере:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Севилья» – «Осасуна»

Средняя результативность поединков на поле «Севильи» в сезоне – более 3.0 голов, аналогичный показатель у «Осасуны» в гостевых встречах. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.95.