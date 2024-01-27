В воскресенье, 28 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Осасуна». Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 20:30 (мск).
«Севилья»
Хозяева подходят к поединку с серией из 4 поражений. На данный момент «Севилья» занимает 17-е место в таблице, набрав 16 очков и опережая зону вылета на 1 балл. У подопечных Кике Флореса 3 победы, 7 ничьих и 11 поражений при разнице голов 26:35.
Последние результаты «Севильи» в Примере:
- 21.01.24 «Жирона» – «Севилья» – 5:1;
- 12.01.24 «Севилья» – «Алавес» – 2:3;
- 04.01.24 «Севилья» – «Атлетик» Б – 0:2.
«Осасуна»
«Осасуна» идет по сезону достаточно уверенно – 7 побед, 4 ничьих и 9 поражений. С 25 очками команда Хагобы Аррасате занимает 12-е место и опережает зону вылета на 10 очков, имея матч в запасе. Из последних 6 поединков в Примере памплонцы проиграли 1.
Предыдущие результаты «Осасуны» в Примере:
- 21.01.24 «Осасуна» – «Хетафе» – 3:2;
- 04.01.24 «Осасуна» – «Альмерия» – 1:0;
- 21.12.23 «Мальорка» – «Осасуна» – 3:2.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:
- 23.09.23 «Осасуна» – «Севилья» – 0:0;
- 26.02.23 «Севилья» – «Осасуна» – 2:3;
- 12.08.22 «Осасуна» – «Севилья» – 2:1;
- 05.02.22 «Осасуна» – «Севилья» – 0:0;
- 30.10.21 «Севилья» – «Осасуна» – 2:0.
Прогноз на матч «Севилья» – «Осасуна»
Средняя результативность поединков на поле «Севильи» в сезоне – более 3.0 голов, аналогичный показатель у «Осасуны» в гостевых встречах. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.95.