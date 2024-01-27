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    • «Севилья» – «Осасуна»: прогноз на матч 22 тура Примеры, 28 января

    «Севилья» – «Осасуна»: прогноз на матч 22 тура Примеры, 28 января

    В воскресенье, 28 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Осасуна». Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 20:30 (мск).

    «Севилья»

    Хозяева подходят к поединку с серией из 4 поражений. На данный момент «Севилья» занимает 17-е место в таблице, набрав 16 очков и опережая зону вылета на 1 балл. У подопечных Кике Флореса 3 победы, 7 ничьих и 11 поражений при разнице голов 26:35.

    Последние результаты «Севильи» в Примере:

    «Осасуна»

    «Осасуна» идет по сезону достаточно уверенно – 7 побед, 4 ничьих и 9 поражений. С 25 очками команда Хагобы Аррасате занимает 12-е место и опережает зону вылета на 10 очков, имея матч в запасе. Из последних 6 поединков в Примере памплонцы проиграли 1.

    Предыдущие результаты «Осасуны» в Примере:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

    • 23.09.23 «Осасуна» – «Севилья» – 0:0;
    • 26.02.23 «Севилья» – «Осасуна» – 2:3;
    • 12.08.22 «Осасуна» – «Севилья» – 2:1;
    • 05.02.22 «Осасуна» – «Севилья» – 0:0;
    • 30.10.21 «Севилья» – «Осасуна» – 2:0.

    Прогноз на матч «Севилья» – «Осасуна»

    Средняя результативность поединков на поле «Севильи» в сезоне – более 3.0 голов, аналогичный показатель у «Осасуны» в гостевых встречах. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.95.

    Источник: «Бомбардир»

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