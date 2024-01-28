Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна», 22 тур Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 20:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Севилья»: Ньюленд, Рамос, Баде, Маркао, Педроса, Сусо, Ракитич, Навас, Сумаре, Окампос, Ромеро.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес
«Осасуна»: Эррера, Крус, Гарсия Субирия, Аресо, Хименес, Катена, Гомес, Ибаньес, Муньос, Будимир, Гарсия.
Главный тренер: Хагоба Аррасате
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на телеканале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».