Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна», 22 тур Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Севилья»: Ньюленд, Рамос, Баде, Маркао, Педроса, Сусо, Ракитич, Навас, Сумаре, Окампос, Ромеро.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес

«Осасуна»: Эррера, Крус, Гарсия Субирия, Аресо, Хименес, Катена, Гомес, Ибаньес, Муньос, Будимир, Гарсия.

Главный тренер: Хагоба Аррасате

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна»