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    • «Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    «Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна», 22 тур Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Севилья»: Ньюленд, Рамос, Баде, Маркао, Педроса, Сусо, Ракитич, Навас, Сумаре, Окампос, Ромеро.

    Главный тренер: Кике Санчес Флорес

    «Осасуна»: Эррера, Крус, Гарсия Субирия, Аресо, Хименес, Катена, Гомес, Ибаньес, Муньос, Будимир, Гарсия.

    Главный тренер: Хагоба Аррасате

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Осасуна»

    «Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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