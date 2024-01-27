Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Хетафе» – «Гранада»: прогноз на матч 22 тура Примеры, 29 января

    «Хетафе» – «Гранада»: прогноз на матч 22 тура Примеры, 29 января

    В понедельник, 29 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Хетафе» и «Гранада». Встреча пройдет в Хетафе и начнется в 23:00 (мск).

    «Хетафе»

    Подопечные Хосе Бордаласа уверенно идут в середине таблицы – на 10-м месте. У «Хетафе» 6 побед, 8 ничьих и 6 поражений при разнице мячей 26:28. Отставание от зоны еврокубков – 9 очков, но есть игра в запасе.

    Последние результаты «Хетафе» в Примере:

    «Гранада»

    «Гранада» – один из главных претендентов на вылет. Команда Александера Медины занимает 19-е место, набрав в 21 туре 11 очков: 2 победы, 5 ничьих, 14 поражений. Разница мячей – 22:42 (больше пропускает только «Альмерия», идущая последней).

    Предыдущие результаты «Гранады» в Примере:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

    • 11.11.23 «Гранада» – «Хетафе» – 1:1;
    • 20.01.22 «Хетафе» – «Гранада» – 4:2;
    • 28.10.21 «Гранада» – «Хетафе» – 1:1;
    • 23.05.21 «Гранада» – «Хетафе» – 0:0;
    • 25.10.20 «Хетафе» – «Гранада» – 0:1;

    Прогноз на матч «Хетафе» – «Гранада»

    «Гранада» в этом сезоне проиграла 9 из 10 матчей на выезде. При нынешнем соотношении сил «Хетафе» обязан набирать 3 очка. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+