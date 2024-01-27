В понедельник, 29 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Хетафе» и «Гранада». Встреча пройдет в Хетафе и начнется в 23:00 (мск).

«Хетафе»

Подопечные Хосе Бордаласа уверенно идут в середине таблицы – на 10-м месте. У «Хетафе» 6 побед, 8 ничьих и 6 поражений при разнице мячей 26:28. Отставание от зоны еврокубков – 9 очков, но есть игра в запасе.

Последние результаты «Хетафе» в Примере:

«Гранада»

«Гранада» – один из главных претендентов на вылет. Команда Александера Медины занимает 19-е место, набрав в 21 туре 11 очков: 2 победы, 5 ничьих, 14 поражений. Разница мячей – 22:42 (больше пропускает только «Альмерия», идущая последней).

Предыдущие результаты «Гранады» в Примере:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Хетафе» – «Гранада»

«Гранада» в этом сезоне проиграла 9 из 10 матчей на выезде. При нынешнем соотношении сил «Хетафе» обязан набирать 3 очка. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.