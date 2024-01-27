В понедельник, 29 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Хетафе» и «Гранада». Встреча пройдет в Хетафе и начнется в 23:00 (мск).
«Хетафе»
Подопечные Хосе Бордаласа уверенно идут в середине таблицы – на 10-м месте. У «Хетафе» 6 побед, 8 ничьих и 6 поражений при разнице мячей 26:28. Отставание от зоны еврокубков – 9 очков, но есть игра в запасе.
Последние результаты «Хетафе» в Примере:
- 21.01.24 «Осасуна» – «Хетафе» – 3:2;
- 02.01.24 «Хетафе» – «Райо Вальекано» – 0:2;
- 19.12.23 «Атлетико» – «Хетафе» – 3:3.
«Гранада»
«Гранада» – один из главных претендентов на вылет. Команда Александера Медины занимает 19-е место, набрав в 21 туре 11 очков: 2 победы, 5 ничьих, 14 поражений. Разница мячей – 22:42 (больше пропускает только «Альмерия», идущая последней).
Предыдущие результаты «Гранады» в Примере:
- 22.01.24 «Гранада» – «Атлетико» – 0:1;
- 13.01.24 «Бетис» – «Гранада» – 1:0;
- 03.01.24 «Гранада» – «Кадис» – 2:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:
- 11.11.23 «Гранада» – «Хетафе» – 1:1;
- 20.01.22 «Хетафе» – «Гранада» – 4:2;
- 28.10.21 «Гранада» – «Хетафе» – 1:1;
- 23.05.21 «Гранада» – «Хетафе» – 0:0;
- 25.10.20 «Хетафе» – «Гранада» – 0:1;
Прогноз на матч «Хетафе» – «Гранада»
«Гранада» в этом сезоне проиграла 9 из 10 матчей на выезде. При нынешнем соотношении сил «Хетафе» обязан набирать 3 очка. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.