Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Гранады», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Хетафе»: Сорья, Рико, Альдрете, Альварес, Дженетов, Гринвуд, Мата, Максимович, Аленья, Унал, Майорал.
Главный тренер: Пепе Бордалас
«Гранада»: Баталья, Нева, Микел, Мендес, Санчес, Гумбау, Руис, Вильяр, Сарагоса, Узуни, Кальехон.
Главный тренер: Александер Медина
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Гранада»
- Матч можно посмотреть на канале Okko.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
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