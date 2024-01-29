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    • «Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

    «Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Гранады», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Хетафе»: Сорья, Рико, Альдрете, Альварес, Дженетов, Гринвуд, Мата, Максимович, Аленья, Унал, Майорал.

    Главный тренер: Пепе Бордалас

    «Гранада»: Баталья, Нева, Микел, Мендес, Санчес, Гумбау, Руис, Вильяр, Сарагоса, Узуни, Кальехон.

    Главный тренер: Александер Медина

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Гранада»

    «Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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