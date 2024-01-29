Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Гранады», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Хетафе»: Сорья, Рико, Альдрете, Альварес, Дженетов, Гринвуд, Мата, Максимович, Аленья, Унал, Майорал.

Главный тренер: Пепе Бордалас

«Гранада»: Баталья, Нева, Микел, Мендес, Санчес, Гумбау, Руис, Вильяр, Сарагоса, Узуни, Кальехон.

Главный тренер: Александер Медина

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Гранада»