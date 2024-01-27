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    Скалони назвал тренера, которого считает ориентиром

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал коллег, чья работа ему симпатична.

    «Я учусь у тех, кто делает то, что хотели бы мы воплотить в сборной Аргентины. Мне нравятся Хосеп Гвардиола, Роберто Де Дзерби, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти.

    А образцом считаю Карло Анчелотти. Его все ценят, он очень умный. Карло – мой ориентир», – сказал тренер.

    • Скалони в 2022 году привел Аргентину к победе на ЧМ.
    • Для Лионеля это 1-я самостоятельная тренерская работа.
    • Больше всего матчей в качестве игрока Скалони провел за «Депортиво» (1998-2006 годы).

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    Источник: Marca

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