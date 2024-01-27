Скалони назвал тренера, которого считает ориентиром

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал коллег, чья работа ему симпатична.

«Я учусь у тех, кто делает то, что хотели бы мы воплотить в сборной Аргентины. Мне нравятся Хосеп Гвардиола, Роберто Де Дзерби, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти.

А образцом считаю Карло Анчелотти. Его все ценят, он очень умный. Карло – мой ориентир», – сказал тренер.