Скалони назвал тренера, которого считает ориентиром

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал коллег, чья работа ему симпатична.
«Я учусь у тех, кто делает то, что хотели бы мы воплотить в сборной Аргентины. Мне нравятся Хосеп Гвардиола, Роберто Де Дзерби, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти.
А образцом считаю Карло Анчелотти. Его все ценят, он очень умный. Карло – мой ориентир», – сказал тренер.
- Скалони в 2022 году привел Аргентину к победе на ЧМ.
- Для Лионеля это 1-я самостоятельная тренерская работа.
- Больше всего матчей в качестве игрока Скалони провел за «Депортиво» (1998-2006 годы).