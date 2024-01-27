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    • «Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января

    «Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января

    В воскресенье, 28 января, в 22-м туре Серии А сыграют занимающая 12-е место «Монца» и «Сассуоло» с 15-й строчки. Игра пройдет в Монце, начало – в 17:00 (мск).

    «Монца»

    Хозяева поля выиграли 6 игр, 8 проиграли и 7 свели вничью, набрав 25 очков. Разница мячей у подопечных Раффаэле Палладино – 20:28.

    В двух последних турах «Монца» потерпела разгромные поражения. Последние результаты клуба в Серии А:

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» во главе с Алессио Дионизи в 21 сыгранном поединке 5 раз победил, потерпел 11 поражений и 4 раза сыграл вничью. Разница мячей – 26:36. «Сассуоло» входит в топ-3 самых «веселых» команд лиги – больше мячей забивается только в поединках с участием «Милана» и «Фрозиноне».

    Предыдущие результаты «Сассуоло в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 личных встреч команд:

    • 03.10.23 «Сассуоло» – «Монца» – 0:1;
    • 20.05.23 «Сассуоло» – «Монца» – 1:2;
    • 22.01.23 «Монца» – «Сассуоло» – 1:1;
    • 16.08.10 «Сассуоло» – «Монца» – 3:1 (Кубок Италии);
    • 30.03.08 «Сассуоло» – «Монца» – 2:1 (Серия С).

    Прогноз на матч «Монца» – «Сассуоло»

    В очных встречах команды зачастую обмениваются голами (предыдущий поединок – исключение). Полагаем, так будет и в предстоящем матче. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.

    Источник: «Бомбардир»

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