В воскресенье, 28 января, в 22-м туре Серии А сыграют занимающая 12-е место «Монца» и «Сассуоло» с 15-й строчки. Игра пройдет в Монце, начало – в 17:00 (мск).

«Монца»

Хозяева поля выиграли 6 игр, 8 проиграли и 7 свели вничью, набрав 25 очков. Разница мячей у подопечных Раффаэле Палладино – 20:28.

В двух последних турах «Монца» потерпела разгромные поражения. Последние результаты клуба в Серии А:

«Сассуоло»

«Сассуоло» во главе с Алессио Дионизи в 21 сыгранном поединке 5 раз победил, потерпел 11 поражений и 4 раза сыграл вничью. Разница мячей – 26:36. «Сассуоло» входит в топ-3 самых «веселых» команд лиги – больше мячей забивается только в поединках с участием «Милана» и «Фрозиноне».

Предыдущие результаты «Сассуоло в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 личных встреч команд:

Прогноз на матч «Монца» – «Сассуоло»

В очных встречах команды зачастую обмениваются голами (предыдущий поединок – исключение). Полагаем, так будет и в предстоящем матче. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.