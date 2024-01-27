В воскресенье, 28 января, в 22-м туре Серии А сыграют занимающая 12-е место «Монца» и «Сассуоло» с 15-й строчки. Игра пройдет в Монце, начало – в 17:00 (мск).
«Монца»
Хозяева поля выиграли 6 игр, 8 проиграли и 7 свели вничью, набрав 25 очков. Разница мячей у подопечных Раффаэле Палладино – 20:28.
В двух последних турах «Монца» потерпела разгромные поражения. Последние результаты клуба в Серии А:
- 21.01.24 «Эмполи» – «Монца» – 3:0;
- 13.01.24 «Монца» – «Интер» – 1:5;
- 06.01.24 «Фрозиноне» – «Монца» – 2:3.
«Сассуоло»
«Сассуоло» во главе с Алессио Дионизи в 21 сыгранном поединке 5 раз победил, потерпел 11 поражений и 4 раза сыграл вничью. Разница мячей – 26:36. «Сассуоло» входит в топ-3 самых «веселых» команд лиги – больше мячей забивается только в поединках с участием «Милана» и «Фрозиноне».
Предыдущие результаты «Сассуоло в Серии А:
- 16.01.24 «Ювентус» – «Сассуоло» – 3:0;
- 06.01.24 «Сассуоло» – «Фиорентина» – 1:0;
- 30.12.23 «Милан» – «Сассуоло» – 1:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 личных встреч команд:
- 03.10.23 «Сассуоло» – «Монца» – 0:1;
- 20.05.23 «Сассуоло» – «Монца» – 1:2;
- 22.01.23 «Монца» – «Сассуоло» – 1:1;
- 16.08.10 «Сассуоло» – «Монца» – 3:1 (Кубок Италии);
- 30.03.08 «Сассуоло» – «Монца» – 2:1 (Серия С).
Прогноз на матч «Монца» – «Сассуоло»
В очных встречах команды зачастую обмениваются голами (предыдущий поединок – исключение). Полагаем, так будет и в предстоящем матче. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.