В воскресенье, 28 января, в 22-м туре Серии А встретятся команды из второй десятки таблицы Серии А – «Дженоа» и «Лечче». Команды сыграют в Генуе, начало – в 14:30 (мск).

«Дженоа»

«Дженоа» набрал 25 очков и занимает 11-е место в таблице. Одержано 6 побед, 7 матчей сыграно вничью, 8 проиграно, разница мячей – 22:25.

Беспроигрышная серия команды Альберто Джилардино насчитывает уже 6 матчей – сюда вошли ничьи с «Ювентусом» и «Интером». Уже 9 матчей кряду генуэзцы не пропускают больше 1 гола.

Последние результаты «Дженоа» в Серии А:

«Лечче»

После 21 тура «Лечче» занимает 14-е место, набрав 21 очко. У команды Роберто Д’Аверса 4 победы, 9 ничьих и 8 поражений, разница мячей 20:29.

В последних 5 матчах «Лечче» 4 раза проиграл и однажды сыграл вничью – кризис на лицо. Предыдущие результаты «Лечче» в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 личных встреч команд:

Прогноз на матч «Дженоа» – «Лечче»

«Дженоа» сейчас явно пребывает в лучшей форме и на своем поле обязан обыгрывать «Лечче». Статистика последних игр команд в Генуе – также пользу хозяев. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.05.