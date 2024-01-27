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    «Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января

    В воскресенье, 28 января, в 22-м туре Серии А встретятся команды из второй десятки таблицы Серии А – «Дженоа» и «Лечче». Команды сыграют в Генуе, начало – в 14:30 (мск).

    «Дженоа»

    «Дженоа» набрал 25 очков и занимает 11-е место в таблице. Одержано 6 побед, 7 матчей сыграно вничью, 8 проиграно, разница мячей – 22:25.

    Беспроигрышная серия команды Альберто Джилардино насчитывает уже 6 матчей – сюда вошли ничьи с «Ювентусом» и «Интером». Уже 9 матчей кряду генуэзцы не пропускают больше 1 гола.

    Последние результаты «Дженоа» в Серии А:

    «Лечче»

    После 21 тура «Лечче» занимает 14-е место, набрав 21 очко. У команды Роберто Д’Аверса 4 победы, 9 ничьих и 8 поражений, разница мячей 20:29.

    В последних 5 матчах «Лечче» 4 раза проиграл и однажды сыграл вничью – кризис на лицо. Предыдущие результаты «Лечче» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 личных встреч команд:

    • 23.09.23 «Лечче» – «Дженоа» – 1:0;
    • 20.07.20 «Дженоа» – «Лечче» – 2:1;
    • 08.12.19 «Лечче» – «Дженоа» – 2:2;
    • 12.08.18 «Дженоа» – «Лечче» – 4:0 (Кубок Италии);
    • 13.08.16 «Дженоа» – «Лечче» – 3:2 (Кубок Италии).

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Лечче»

    «Дженоа» сейчас явно пребывает в лучшей форме и на своем поле обязан обыгрывать «Лечче». Статистика последних игр команд в Генуе – также пользу хозяев. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.05.

    Источник: «Бомбардир»

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