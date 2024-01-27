В воскресенье, 28 января, в 22-м туре Серии А встретятся команды из второй десятки таблицы Серии А – «Дженоа» и «Лечче». Команды сыграют в Генуе, начало – в 14:30 (мск).
«Дженоа»
«Дженоа» набрал 25 очков и занимает 11-е место в таблице. Одержано 6 побед, 7 матчей сыграно вничью, 8 проиграно, разница мячей – 22:25.
Беспроигрышная серия команды Альберто Джилардино насчитывает уже 6 матчей – сюда вошли ничьи с «Ювентусом» и «Интером». Уже 9 матчей кряду генуэзцы не пропускают больше 1 гола.
Последние результаты «Дженоа» в Серии А:
- 21.01.24 «Салернитана» – «Дженоа» – 1:2;
- 13.01.24 «Дженоа» – «Торино» – 0:0;
- 05.01.24 «Болонья» – «Дженоа» – 1:1.
«Лечче»
После 21 тура «Лечче» занимает 14-е место, набрав 21 очко. У команды Роберто Д’Аверса 4 победы, 9 ничьих и 8 поражений, разница мячей 20:29.
В последних 5 матчах «Лечче» 4 раза проиграл и однажды сыграл вничью – кризис на лицо. Предыдущие результаты «Лечче» в Серии А:
- 21.01.24 «Лечче» – «Ювентус» – 0:3;
- 14.01.24 «Лацио» – «Лечче» – 1:0;
- 06.01.24 «Лечче» – «Кальяри» – 1:1;
Личные встречи
Результаты последних 5 личных встреч команд:
- 23.09.23 «Лечче» – «Дженоа» – 1:0;
- 20.07.20 «Дженоа» – «Лечче» – 2:1;
- 08.12.19 «Лечче» – «Дженоа» – 2:2;
- 12.08.18 «Дженоа» – «Лечче» – 4:0 (Кубок Италии);
- 13.08.16 «Дженоа» – «Лечче» – 3:2 (Кубок Италии).
Прогноз на матч «Дженоа» – «Лечче»
«Дженоа» сейчас явно пребывает в лучшей форме и на своем поле обязан обыгрывать «Лечче». Статистика последних игр команд в Генуе – также пользу хозяев. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.05.