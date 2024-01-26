В субботу, 27 января, в 22-м туре Примеры встретятся действующий чемпион, каталонская «Барселона», и «Вильярреал». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 20:30 (мск).

«Барселона»

«Барселона» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. Коллектив, ведомый Хави, в 20 сыгранных матчах 13 раз победил, 5 раз сыграл вничью и в 2 играх потерпел поражения, набрав 44 очка. Соотношение забитых и пропущенных мячей – 40:24.

Последние результаты «Барселоны» в Примере:

«Вильярреал»

У «Вильярреала» в 21 матче 5 побед, 5 ничьих, 11 поражений и 20 очков, которые позволяют занимать 14-е место. У команды 28 мячей забито и 42 пропущено – хуже оборона только у «Альмерии». Команда Марселино оторвалась от зоны вылета на 5 очков, но еврокубки в следующем сезоне ей вряд ли светят.

Предыдущие результаты «Вильярреала» в Примере:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Барселона» – «Вильярреал»

«Барселону» в этом сезоне лихорадит, но «Вильярреал» штормит еще больше. Наш прогноз – ИТБ1 (2,0) за коэффициент 1.50.