В субботу, 27 января, в 22-м туре Примеры встретятся действующий чемпион, каталонская «Барселона», и «Вильярреал». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 20:30 (мск).
«Барселона»
«Барселона» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. Коллектив, ведомый Хави, в 20 сыгранных матчах 13 раз победил, 5 раз сыграл вничью и в 2 играх потерпел поражения, набрав 44 очка. Соотношение забитых и пропущенных мячей – 40:24.
Последние результаты «Барселоны» в Примере:
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21.01.24 «Бетис» – «Барселона» – 2:4;
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04.01.24 «Лас-Пальмас» – «Барселона» – 1:2;
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20.12.23 «Барселона» – «Альмерия» – 3:2.
«Вильярреал»
У «Вильярреала» в 21 матче 5 побед, 5 ничьих, 11 поражений и 20 очков, которые позволяют занимать 14-е место. У команды 28 мячей забито и 42 пропущено – хуже оборона только у «Альмерии». Команда Марселино оторвалась от зоны вылета на 5 очков, но еврокубки в следующем сезоне ей вряд ли светят.
Предыдущие результаты «Вильярреала» в Примере:
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20.01.24 «Вильярреал» – «Мальорка» – 1:1;
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13.01.24 «Лас-Пальмас» – «Вильярреал» – 3:0;
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02.01.24 «Валенсия» – «Вильярреал» – 3:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:
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28.08.23 «Вильярреал» – «Барселона» – 3:4;
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13.02.23 «Вильярреал» – «Барселона» – 0:1;
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21.10.22 «Барселона» – «Вильярреал» – 3:0;
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23.05.22 «Барселона» – «Вильярреал» – 0:2;
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28.11.21 «Вильярреал» – «Барселона» – 1:3.
Прогноз на матч «Барселона» – «Вильярреал»
«Барселону» в этом сезоне лихорадит, но «Вильярреал» штормит еще больше. Наш прогноз – ИТБ1 (2,0) за коэффициент 1.50.