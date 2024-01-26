Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» – «Вильярреал»: прогноз на матч 22 тура Примеры 27 января

    «Барселона» – «Вильярреал»: прогноз на матч 22 тура Примеры 27 января

    В субботу, 27 января, в 22-м туре Примеры встретятся действующий чемпион, каталонская «Барселона», и «Вильярреал». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 20:30 (мск).

    «Барселона»

    «Барселона» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. Коллектив, ведомый Хави, в 20 сыгранных матчах 13 раз победил, 5 раз сыграл вничью и в 2 играх потерпел поражения, набрав 44 очка. Соотношение забитых и пропущенных мячей – 40:24.

    Последние результаты «Барселоны» в Примере:

    «Вильярреал»

    У «Вильярреала» в 21 матче 5 побед, 5 ничьих, 11 поражений и 20 очков, которые позволяют занимать 14-е место. У команды 28 мячей забито и 42 пропущено – хуже оборона только у «Альмерии». Команда Марселино оторвалась от зоны вылета на 5 очков, но еврокубки в следующем сезоне ей вряд ли светят.

    Предыдущие результаты «Вильярреала» в Примере:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

    • 28.08.23 «Вильярреал» – «Барселона» – 3:4;

    • 13.02.23 «Вильярреал» – «Барселона» – 0:1;

    • 21.10.22 «Барселона» – «Вильярреал» – 3:0;

    • 23.05.22 «Барселона» – «Вильярреал» – 0:2;

    • 28.11.21 «Вильярреал» – «Барселона» – 1:3.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Вильярреал»

    «Барселону» в этом сезоне лихорадит, но «Вильярреал» штормит еще больше. Наш прогноз – ИТБ1 (2,0) за коэффициент 1.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+