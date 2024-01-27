Реакция Хави на 3:5 «Барселоны» от «Вильярреала»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал исход матча 22-го тура Примеры против «Вильярреала» (3:5).

«Вина за результат лежит и на футболистах, но наибольшую ответственность за поражение несу я. Чемпионат складывается для нас очень тяжело, эту тенденцию нужно изменить.

Мы заслуживали победить «Вильярреал», мы сделали сложное – отыгрались с 0:2. Потом начались потери мяча, при счете 3:3 мы не совершили необходимый тактический фол. Итоговый счет не отражает ситуацию на поле.

Это тяжелый удар, команда в очень плохом психологическом состоянии. Но мы преодолевали и более сложные ситуации», – цитирует Хави DAZN.