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    Реакция Хави на 3:5 «Барселоны» от «Вильярреала»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал исход матча 22-го тура Примеры против «Вильярреала» (3:5).

    «Вина за результат лежит и на футболистах, но наибольшую ответственность за поражение несу я. Чемпионат складывается для нас очень тяжело, эту тенденцию нужно изменить.

    Мы заслуживали победить «Вильярреал», мы сделали сложное – отыгрались с 0:2. Потом начались потери мяча, при счете 3:3 мы не совершили необходимый тактический фол. Итоговый счет не отражает ситуацию на поле.

    Это тяжелый удар, команда в очень плохом психологическом состоянии. Но мы преодолевали и более сложные ситуации», – цитирует Хави DAZN.

    • «Барселона» отстает от 1-го места Примеры на 10 очков.
    • У каталонцев 2 поражения подряд.
    • Команда рискует провести сезон без трофеев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.01.2024 23:57
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