В субботу, 27 января, в 22-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Встреча пройдет в Сан-Себастьяне и начнется в 16:00 (мск).
«Реал Сосьедад»
После 21 тура «Реал Сосьедад» имеет в активе 35 очков – 9 побед, 8 ничьих и 4 поражения. С 35 очками команда Иманола Альгуасиля занимает 6-е место (зона Лиги конференций). Разница мячей – 32:21 (меньше пропустили только 2 клуба).
Последние результаты «Реала Сосьедад» в Примере:
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20.01.24 «Сельта» – «Реал Сосьедад» – 0:1;
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13.01.24 «Атлетик» – «Реал Сосьедад» – 2:1;
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02.01.24 «Реал Сосьедад» – «Алавес» – 1:1.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» потерпел 3 поражения в последних 4 турах и опустился на 13-е место в таблице. У команды Франсиско Родригеса 5 побед, 8 ничьих, 7 поражений и 23 очка. Разница мячей – 18:26 (меньше забил только «Кадис» из зоны вылета).
Предыдущие результаты «Райо Вальекано» в Примере:
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20.01.24 «Райо Вальекано» – «Лас-Пальмас» – 0:2;
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02.01.24 «Хетафе» – «Райо Вальекано» – 0:2;
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19.12.23 «Райо Вальекано» – «Валенсия» – 0:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:
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29.10.23 «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» – 2:2;
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22.04.23 «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано» – 2:1;
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21.01.23 «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» – 0:2;
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01.05.22 «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» – 1:1;
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22.08.21 «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано» – 1:0.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»
«Сосьедад» – фаворит матча и обязан подтверждать свой статус. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.67.