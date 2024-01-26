В субботу, 27 января, в 22-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Встреча пройдет в Сан-Себастьяне и начнется в 16:00 (мск).

«Реал Сосьедад»

После 21 тура «Реал Сосьедад» имеет в активе 35 очков – 9 побед, 8 ничьих и 4 поражения. С 35 очками команда Иманола Альгуасиля занимает 6-е место (зона Лиги конференций). Разница мячей – 32:21 (меньше пропустили только 2 клуба).

Последние результаты «Реала Сосьедад» в Примере:

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» потерпел 3 поражения в последних 4 турах и опустился на 13-е место в таблице. У команды Франсиско Родригеса 5 побед, 8 ничьих, 7 поражений и 23 очка. Разница мячей – 18:26 (меньше забил только «Кадис» из зоны вылета).

Предыдущие результаты «Райо Вальекано» в Примере:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»

«Сосьедад» – фаворит матча и обязан подтверждать свой статус. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.67.