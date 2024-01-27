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    • «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Райо Вальекано», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Субельдия, Элустондо, Галан, Субименди, Туррьентес, Мендес, Оярсабаль, Беккер, Умар.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    «Райо Вальекано»: Димитриевски, Умпьеррес, Эспино, Баллиу, Лежен, Паласон, Трехо, Лопес, Фрутос, Валентин, Камельо.

    Главный тренер: Франциско

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Райо Вальекано»

    Реал Сосьедад-Райо Вальекано смотреть онлайн 27 января

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    Источник: «Бомбардир»

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