Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Райо Вальекано», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 16:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Субельдия, Элустондо, Галан, Субименди, Туррьентес, Мендес, Оярсабаль, Беккер, Умар.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Умпьеррес, Эспино, Баллиу, Лежен, Паласон, Трехо, Лопес, Фрутос, Валентин, Камельо.

Главный тренер: Франциско