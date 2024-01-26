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    «Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января

    В субботу, 27 января, в 19-м туре Лиги 1 встретятся занимающая «Ницца» и «Метц». Матч пройдет в Ницце, начало – в 19:00 (мск).

    «Ницца»

    Позади больше половины чемпионата, а команда Франческо Фариоли держится на 2-м месте вслед за «ПСЖ»! «Ницца» проиграла всего 3 игры, но все поражения уместились в последние 5 туров. Также на счету команды 10 побед, 5 ничьих и 35 очков.

    Разница мячей удивительная – 19:11. Меньше «Ниццы» забили только 4 команды в Лиге 1, но по игре в обороне подопечные Фариоли – лучшие.

    Последние результаты «Ниццы» в Лиге 1:

    «Метц»

    «Метц» проиграл последние 5 матчей в чемпионате и лишь по дополнительным показателям опережает «Лион», идущий в зоне переходных матчей. Команда под руководством Ласло Белени проиграла 10 встреч, добыла 4 победы и 4 ничьих, набрав 16 очков. Разница мячей – 16:28 (хуже результативность только у «Клермона»).

    Предыдущие результаты «Метца» в Лиге 1:

    Личные встречи

    Результаты 5 предыдущих встреч команд в Лиге 1:

    • 08.10.23 «Метц» – «Ницца» – 0:1;
    • 23.01.22 «Метц» – «Ницца» – 0:2;
    • 28.11.21 «Ницца» – «Метц» – 0:1;
    • 21.02.21 «Ницца» – «Метц» – 1:2;
    • 10.01.21 «Метц» – «Ницца» – 1:1.

    Прогноз на матч «Ницца» – «Метц»

    «Ницца» – явный фаворит встречи, в которой не ожидается много голов. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

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