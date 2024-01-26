В субботу, 27 января, в 19-м туре Лиги 1 встретятся занимающая «Ницца» и «Метц». Матч пройдет в Ницце, начало – в 19:00 (мск).

«Ницца»

Позади больше половины чемпионата, а команда Франческо Фариоли держится на 2-м месте вслед за «ПСЖ»! «Ницца» проиграла всего 3 игры, но все поражения уместились в последние 5 туров. Также на счету команды 10 побед, 5 ничьих и 35 очков.

Разница мячей удивительная – 19:11. Меньше «Ниццы» забили только 4 команды в Лиге 1, но по игре в обороне подопечные Фариоли – лучшие.

Последние результаты «Ниццы» в Лиге 1:

«Метц»

«Метц» проиграл последние 5 матчей в чемпионате и лишь по дополнительным показателям опережает «Лион», идущий в зоне переходных матчей. Команда под руководством Ласло Белени проиграла 10 встреч, добыла 4 победы и 4 ничьих, набрав 16 очков. Разница мячей – 16:28 (хуже результативность только у «Клермона»).

Предыдущие результаты «Метца» в Лиге 1:

Личные встречи

Результаты 5 предыдущих встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Ницца» – «Метц»

«Ницца» – явный фаворит встречи, в которой не ожидается много голов. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.