В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Встреча пройдет в Леверкузене и начнется в 20:30 (мск).

«Байер»

Команда Хаби Алонсо продолжает удивлять. Не имея в составе звезд первой величины, леверкузенцы возглавляют чемпионскую гонку, на 4 очка опережая «Баварию».

«Байер» остается единственной командой, ни разу не проигравшей за 18 туров – 15 побед и 3 ничьих. У леверкузенцев 48 очков и лучшая оборона в лиге – всего 14 пропущенных голов при 50 забитых.

Последние результаты «Байера» в Бундеслиге:

«Боруссия» М

Гладбахцы идут в середине турнирной таблицы и находятся ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. После 18 туров «Боруссия» имеет в активе 20 очков – 5 побед, 5 ничьих, 8 поражений. «Боруссия» – самая «веселая» команда лиги: забила 35 голов, пропустила 38.

Последние результаты «Боруссии» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 игр между «Байером» и гладбахской «Боруссией» в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Байер» – «Боруссия» М

«Байер» сейчас очень хорош и даже не заметит «Боруссию», которая играет крайне нестабильно. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.