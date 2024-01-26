Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Байер» – «Боруссия» М: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января

    «Байер» – «Боруссия» М: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января

    В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Встреча пройдет в Леверкузене и начнется в 20:30 (мск).

    «Байер»

    Команда Хаби Алонсо продолжает удивлять. Не имея в составе звезд первой величины, леверкузенцы возглавляют чемпионскую гонку, на 4 очка опережая «Баварию».

    «Байер» остается единственной командой, ни разу не проигравшей за 18 туров – 15 побед и 3 ничьих. У леверкузенцев 48 очков и лучшая оборона в лиге – всего 14 пропущенных голов при 50 забитых.

    Последние результаты «Байера» в Бундеслиге:

    «Боруссия» М

    Гладбахцы идут в середине турнирной таблицы и находятся ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. После 18 туров «Боруссия» имеет в активе 20 очков – 5 побед, 5 ничьих, 8 поражений. «Боруссия» – самая «веселая» команда лиги: забила 35 голов, пропустила 38.

    Последние результаты «Боруссии» в Бундеслиге:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 игр между «Байером» и гладбахской «Боруссией» в Бундеслиге:

    • 26.08.23 «Боруссия» – «Байер» – 0:3;
    • 21.05.23 «Байер» – «Боруссия» – 2:2;
    • 22.01.23 «Боруссия» – «Байер» – 2:3;
    • 15.01.22 «Боруссия» – «Байер» – 1:2;
    • 21.08.21 «Байер» – «Боруссия» – 4:0.

    Прогноз на матч «Байер» – «Боруссия» М

    «Байер» сейчас очень хорош и даже не заметит «Боруссию», которая играет крайне нестабильно. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+