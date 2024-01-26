В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Встреча пройдет в Леверкузене и начнется в 20:30 (мск).
«Байер»
Команда Хаби Алонсо продолжает удивлять. Не имея в составе звезд первой величины, леверкузенцы возглавляют чемпионскую гонку, на 4 очка опережая «Баварию».
«Байер» остается единственной командой, ни разу не проигравшей за 18 туров – 15 побед и 3 ничьих. У леверкузенцев 48 очков и лучшая оборона в лиге – всего 14 пропущенных голов при 50 забитых.
Последние результаты «Байера» в Бундеслиге:
- 20.01.24 «РБ Лейпциг» – «Байер» – 2:3;
- 13.01.24 «Аугсбург» – «Байер» – 0:1;
- 20.12.23 «Байер» – «Бохум» – 4:0.
«Боруссия» М
Гладбахцы идут в середине турнирной таблицы и находятся ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. После 18 туров «Боруссия» имеет в активе 20 очков – 5 побед, 5 ничьих, 8 поражений. «Боруссия» – самая «веселая» команда лиги: забила 35 голов, пропустила 38.
Последние результаты «Боруссии» в Бундеслиге:
- 21.01.24 «Боруссия» – «Аугсбург» – 1:2;
- 14.01.24 «Боруссия» – «Штутгарт» – 3:1;
- 20.12.23 «Айнтрахт» – «Боруссия» – 2:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 игр между «Байером» и гладбахской «Боруссией» в Бундеслиге:
- 26.08.23 «Боруссия» – «Байер» – 0:3;
- 21.05.23 «Байер» – «Боруссия» – 2:2;
- 22.01.23 «Боруссия» – «Байер» – 2:3;
- 15.01.22 «Боруссия» – «Байер» – 1:2;
- 21.08.21 «Байер» – «Боруссия» – 4:0.
Прогноз на матч «Байер» – «Боруссия» М
«Байер» сейчас очень хорош и даже не заметит «Боруссию», которая играет крайне нестабильно. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.