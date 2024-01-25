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    Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола

    В Доме футбола в Киеве состоялся 26-й конгресс Украинской ассоциации футбола. На ней прошли выборы нового президента организации.

    Единственным кандидатом на эту должность был бывший футболист киевского «Динамо», «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко. За него проголосовали 93 из 94 делегатов. В голосовании не принял участие сам Шевченко, который также был одним из делегатов.

    • Предыдущий глава организации Андрей Павелко находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации.
    • Шевченко был сначала ассистентом, а затем главным тренером сборной Украины в 2016–2021 годах. С ноября 2021-го по январь 2022 года возглавлял «Дженоа».

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    Источник: «Бомбардир»

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