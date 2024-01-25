Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола

В Доме футбола в Киеве состоялся 26-й конгресс Украинской ассоциации футбола. На ней прошли выборы нового президента организации.

Единственным кандидатом на эту должность был бывший футболист киевского «Динамо», «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко. За него проголосовали 93 из 94 делегатов. В голосовании не принял участие сам Шевченко, который также был одним из делегатов.