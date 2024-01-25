В пятницу, 26 января, в 19-м туре французской Лиги 1 встретятся «Лион» и «Ренн». Команды сыграют в Лионе, начало – в 23:00 (мск).

«Лион»

Хозяева поля набрали в 18 играх 16 очков – 4 победы, 4 ничьих, 10 поражений. Разница мячей 17:30. Команда в конце 2023 года выдала серию из 3 побед, но в прошлом туре уступила «Гавру» в гостях (1:3).

«Лион» ушел с самого дна таблицы, однако и. о. главного тренера Пьер Саж все еще не может быть доволен показателями подопечных. «Лион» занимает место в зоне переходных матчей – для клуба, царившего во Франции в нулевых, это унизительно.

Последние результаты «Лиона» в Лиге 1:

«Ренн»

Команда Жюльена Стефана в этом сезоне одержала 5 побед, в 6 матчах проиграла и 7 игр свела вничью. С 22 очками клуб занимает 10-е место в таблице. У «Ренна» положительный баланс забитых и пропущеных мячей – 25:22.

Предыдущие результаты «Ренна» в Лиге 1:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Лион» – «Ренн»

В личных встречах команды зачастую выдают яркие перформансы. Наш прогноз – «обе забьют» с коэффициентом 1.70.