В пятницу, 26 января, в 19-м туре французской Лиги 1 встретятся «Лион» и «Ренн». Команды сыграют в Лионе, начало – в 23:00 (мск).
«Лион»
Хозяева поля набрали в 18 играх 16 очков – 4 победы, 4 ничьих, 10 поражений. Разница мячей 17:30. Команда в конце 2023 года выдала серию из 3 побед, но в прошлом туре уступила «Гавру» в гостях (1:3).
«Лион» ушел с самого дна таблицы, однако и. о. главного тренера Пьер Саж все еще не может быть доволен показателями подопечных. «Лион» занимает место в зоне переходных матчей – для клуба, царившего во Франции в нулевых, это унизительно.
Последние результаты «Лиона» в Лиге 1:
«Ренн»
Команда Жюльена Стефана в этом сезоне одержала 5 побед, в 6 матчах проиграла и 7 игр свела вничью. С 22 очками клуб занимает 10-е место в таблице. У «Ренна» положительный баланс забитых и пропущеных мячей – 25:22.
Предыдущие результаты «Ренна» в Лиге 1:
- 13.01.24 «Ренн» – «Ницца» – 2:0;
- 20.12.23 «Клермон» – «Ренн» – 1:3;
- 17.12.23 «Тулуза» – «Ренн» – 0:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 13.11.23 «Ренн» – «Лион» – 0:1;
- 09.04.23 «Лион» – «Ренн» – 3:1;
- 16.10.22 «Ренн» – «Лион» – 3:2;
- 14.03.22 «Лион» – «Ренн» – 2:4;
- 08.11.21 «Ренн» – «Лион» – 4:1.
Прогноз на матч «Лион» – «Ренн»
В личных встречах команды зачастую выдают яркие перформансы. Наш прогноз – «обе забьют» с коэффициентом 1.70.