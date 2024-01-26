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    • «Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024

    «Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» – «Ренн», 19 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лион»: Лопеш, Ловрен, О’Брайен, Адриельсон, Тальяфико, Какере, Толиссо, Мата, Ляказетт, Фофана, Шерки.

    Главный тренер: Пьер Сейдж

    «Ренн»: Галлон, Трюффер, Теате, Белосьян, Дуэ, Сантамария, Буриго, ле Фе, Дуэ, Терье, Калимуэндо.

    Главный тренер: Жюльен Стефан

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Ренн»

    «Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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