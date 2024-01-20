Мадридский «Реал» 21 туре Примеры на своем поле сыграет с «Альмерией». Игру проведут в воскресенье, 21 января, и начнут в 18:15 по московскому времени.
«Реал»
Подопечные Карло Анчелотти набрали 48 очков и идут на 2 месте, отставая от «Жироны» на 1 балл. В активе команды 15 побед, 3 ничьи и 1 поражение. «Реал» забил 40 голов, и пропустил 11 мячей, к слову, это меньше остальных команд в лиге. Последние 3 матча «Реала»:
- 18.01.24 «Атлетико» – «Реал» 4:2;
- 14.01.24 «Реал» – «Барселона» 4:1;
- 10.01.24 «Реал» – «Атлетико» 5:3.
«Альмерия»
Команда набрала 6 очков и идет на последнем, 20 месте. «Альмерия» 6 раз сыграла вничью и проиграла в 14 матчах, не одержала ни одной победы. Забила команда 19 голов, а пропустила 43 мяча. Последние 3 матча команды:
- 14.01.24 «Альмерия» – «Жирона» 0:0;
- 04.01.24 «Осасуна» – «Альмерия» 1:0;
- 20.12.23 «Барселона» – «Альмерия» 3:2.
Личные встречи
3 последние очные встречи команд:
- 19.08.23 «Альмерия» – «Реал» 1:3;
- 29.04.23 «Реал» – «Альмерия» 4:2;
- 14.08.22 «Альмерия» – «Реал» 1:2.
Прогноз на матч «Реал» – «Альмерия»
«Реалу» предстоит встреча с главным аутсайдером Примеры. Наверняка подопечные Анчелотти выиграют этот матч с разгромным счетом. Поставим на победу «Реала» (1.18) и ТБ 2.5 (1.29).