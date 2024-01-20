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    • «Реал» – «Альмерия»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 21 января

    «Реал» – «Альмерия»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 21 января

    Мадридский «Реал» 21 туре Примеры на своем поле сыграет с «Альмерией». Игру проведут в воскресенье, 21 января, и начнут в 18:15 по московскому времени.

    «Реал»

    Подопечные Карло Анчелотти набрали 48 очков и идут на 2 месте, отставая от «Жироны» на 1 балл. В активе команды 15 побед, 3 ничьи и 1 поражение. «Реал» забил 40 голов, и пропустил 11 мячей, к слову, это меньше остальных команд в лиге. Последние 3 матча «Реала»:

    «Альмерия»

    Команда набрала 6 очков и идет на последнем, 20 месте. «Альмерия» 6 раз сыграла вничью и проиграла в 14 матчах, не одержала ни одной победы. Забила команда 19 голов, а пропустила 43 мяча. Последние 3 матча команды:

    Личные встречи

    3 последние очные встречи команд:

    • 19.08.23 «Альмерия» – «Реал» 1:3;
    • 29.04.23 «Реал» – «Альмерия» 4:2;
    • 14.08.22 «Альмерия» – «Реал» 1:2.

    Прогноз на матч «Реал» – «Альмерия»

    «Реалу» предстоит встреча с главным аутсайдером Примеры. Наверняка подопечные Анчелотти выиграют этот матч с разгромным счетом. Поставим на победу «Реала» (1.18) и ТБ 2.5 (1.29).

    Источник: «Бомбардир»

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