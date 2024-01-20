В 21 туре Примеры состоится матч между «Валенсией» и «Атлетиком». Игра состоится в субботу, 20 января, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Команда с 29 баллами идет на 8 месте. В активе «Валенсии» 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений, забила команда 26 голов и пропустила 23 мяча. Последние 3 матча команды:

«Атлетик»

Команда занимает 3 место с 41 баллом в активе. «Атлетик» одержал 12 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Забито 38 голов, пропущено 20 мячей. Последние 3 матча команды:

Личные встречи

3 последние очные встречи команд:

Прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик»

В предстоящей встрече гости выглядят фаворитом матча, наверняка баски сумеют обыграть соперника и наберут три очка, за счет чего закрепятся на третьем месте в турнирной таблице. Наш прогноз – победа «Атлетика» (2.24).