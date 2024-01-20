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    • «Валенсия» – «Атлетик»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января

    «Валенсия» – «Атлетик»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января

    В 21 туре Примеры состоится матч между «Валенсией» и «Атлетиком». Игра состоится в субботу, 20 января, и начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Валенсия»

    Команда с 29 баллами идет на 8 месте. В активе «Валенсии» 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений, забила команда 26 голов и пропустила 23 мяча. Последние 3 матча команды:

    «Атлетик»

    Команда занимает 3 место с 41 баллом в активе. «Атлетик» одержал 12 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Забито 38 голов, пропущено 20 мячей. Последние 3 матча команды:

    Личные встречи

    3 последние очные встречи команд:

    • 29.10.23 «Атлетик» – «Валенсия» 2:2;
    • 11.02.23 «Валенсия» – «Атлетик» 1:2;
    • 26.01.23 «Валенсия» – «Атлетик» 1:3.

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик»

    В предстоящей встрече гости выглядят фаворитом матча, наверняка баски сумеют обыграть соперника и наберут три очка, за счет чего закрепятся на третьем месте в турнирной таблице. Наш прогноз – победа «Атлетика» (2.24).

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    Источник: «Бомбардир»

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