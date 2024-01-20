В 21 туре Примеры состоится матч между «Валенсией» и «Атлетиком». Игра состоится в субботу, 20 января, и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Валенсия»
Команда с 29 баллами идет на 8 месте. В активе «Валенсии» 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений, забила команда 26 голов и пропустила 23 мяча. Последние 3 матча команды:
- 17.01.24 «Валенсия» – «Сельта» 1:3;
- 14.01.24 «Кадис» – «Валенсия» 1:4;
- 07.01.24 «Картахена» – «Валенсия» 1:2.
«Атлетик»
Команда занимает 3 место с 41 баллом в активе. «Атлетик» одержал 12 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Забито 38 голов, пропущено 20 мячей. Последние 3 матча команды:
- 16.01.24 «Атлетик» – «Алавес» 2:0;
- 13.01.24 «Атлетик» – «Реал Сосьедад» 2:1;
- 07.01.24 «Эйбар» – «Атлетик» 0:3.
Личные встречи
3 последние очные встречи команд:
- 29.10.23 «Атлетик» – «Валенсия» 2:2;
- 11.02.23 «Валенсия» – «Атлетик» 1:2;
- 26.01.23 «Валенсия» – «Атлетик» 1:3.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик»
В предстоящей встрече гости выглядят фаворитом матча, наверняка баски сумеют обыграть соперника и наберут три очка, за счет чего закрепятся на третьем месте в турнирной таблице. Наш прогноз – победа «Атлетика» (2.24).