Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетик», 21 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Паулиста, Москера, Фулкье, Каньос, Гильямон, Пепелу, Перес, Лопес, Дуро.
Главный тренер: Рубен Бараха
«Атлетик»: Симон, Бершиче, Паредес, Вивиан, Леке, Уильямс, Весга, Прадос, Беренгер, Сансет, Гурусета.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».