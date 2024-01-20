Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетик», 21 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Паулиста, Москера, Фулкье, Каньос, Гильямон, Пепелу, Перес, Лопес, Дуро.

Главный тренер: Рубен Бараха

«Атлетик»: Симон, Бершиче, Паредес, Вивиан, Леке, Уильямс, Весга, Прадос, Беренгер, Сансет, Гурусета.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетико»