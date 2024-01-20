В воскресенье, 21 января, в 21-м туре Примеры встретятся крепкий середняк с евро-амбициями, севильский «Бетис», и чемпион прошлого сезона, каталонская «Барселона». Матч пройдет в Севилье, начало – в 20:30 (мск).

«Бетис»

«Бетис» в 20 сыгранных матчах одержал 7 побед, добыл 10 ничьих и 3 раза проиграл. Команда Мануэля Пеллегрини набрала 31 очко и занимает 7-е место в таблице, отставая на 1 балл от зоны Лиги конференций. «Бетис» не отличается высокой результативностью, но и пропускает немного – разница мячей 22:20.

Последние результаты «Бетиса» в Примере:

«Барселона»

Каталонцы в 19 матчах набрали 41 очко – 12 побед, 5 ничьих, 2 поражения. Сине-гранатовые занимают 4-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 8 очков, но имея игру в запасе. Разница мячей 36:22 – такие показатели у подопечных Хави.

Предыдущие результаты «Барселоны» в Примере:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Бетис» – «Барселона»

Не всегда убедительная игра «Барселоны» в атаке и обороне настораживает, обыграть амбициозный «Бетис» будет сложно. Наша ставка – фора «Бетиса» (+1) с коэффициентом 1.60.