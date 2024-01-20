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    • «Бетис» – «Барселона»: прогноз на матч 21 тура Примеры, 21 января

    «Бетис» – «Барселона»: прогноз на матч 21 тура Примеры, 21 января

    В воскресенье, 21 января, в 21-м туре Примеры встретятся крепкий середняк с евро-амбициями, севильский «Бетис», и чемпион прошлого сезона, каталонская «Барселона». Матч пройдет в Севилье, начало – в 20:30 (мск).

    «Бетис»

    «Бетис» в 20 сыгранных матчах одержал 7 побед, добыл 10 ничьих и 3 раза проиграл. Команда Мануэля Пеллегрини набрала 31 очко и занимает 7-е место в таблице, отставая на 1 балл от зоны Лиги конференций. «Бетис» не отличается высокой результативностью, но и пропускает немного – разница мячей 22:20.

    Последние результаты «Бетиса» в Примере:

    «Барселона»

    Каталонцы в 19 матчах набрали 41 очко – 12 побед, 5 ничьих, 2 поражения. Сине-гранатовые занимают 4-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 8 очков, но имея игру в запасе. Разница мячей 36:22 – такие показатели у подопечных Хави.

    Предыдущие результаты «Барселоны» в Примере:

    • 04.01.24 «Лас Пальмас» – «Барселона» – 1:2;
    • 20.12.23 «Барселона» – «Альмерия» – 3:2;
    • 16.12.23 «Валенсия» – «Барселона» – 1:1.

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 17.09.23 «Барселона» – «Бетис» – 5:0
    • 30.04.23 «Барселона» – «Бетис» – 4:0
    • 02.02.23 «Бетис» – «Барселона» – 1:2
    • 08.05.22 «Бетис» – «Барселона» – 1:2
    • 04.12.21 «Барселона» – «Бетис» – 0:1

    Прогноз на матч «Бетис» – «Барселона»

    Не всегда убедительная игра «Барселоны» в атаке и обороне настораживает, обыграть амбициозный «Бетис» будет сложно. Наша ставка – фора «Бетиса» (+1) с коэффициентом 1.60.

    Источник: «Бомбардир»

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