В воскресенье, 21 января, в 21-м туре Примеры встретятся крепкий середняк с евро-амбициями, севильский «Бетис», и чемпион прошлого сезона, каталонская «Барселона». Матч пройдет в Севилье, начало – в 20:30 (мск).
«Бетис»
«Бетис» в 20 сыгранных матчах одержал 7 побед, добыл 10 ничьих и 3 раза проиграл. Команда Мануэля Пеллегрини набрала 31 очко и занимает 7-е место в таблице, отставая на 1 балл от зоны Лиги конференций. «Бетис» не отличается высокой результативностью, но и пропускает немного – разница мячей 22:20.
Последние результаты «Бетиса» в Примере:
- 13.01.24 «Бетис» – «Гранада» – 1:0;
- 03.01.24 «Сельта» – «Бетис» – 2:1;
- 21.12.23 «Бетис» – «Жирона» – 1:1.
«Барселона»
Каталонцы в 19 матчах набрали 41 очко – 12 побед, 5 ничьих, 2 поражения. Сине-гранатовые занимают 4-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 8 очков, но имея игру в запасе. Разница мячей 36:22 – такие показатели у подопечных Хави.
Предыдущие результаты «Барселоны» в Примере:
- 04.01.24 «Лас Пальмас» – «Барселона» – 1:2;
- 20.12.23 «Барселона» – «Альмерия» – 3:2;
- 16.12.23 «Валенсия» – «Барселона» – 1:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 17.09.23 «Барселона» – «Бетис» – 5:0
- 30.04.23 «Барселона» – «Бетис» – 4:0
- 02.02.23 «Бетис» – «Барселона» – 1:2
- 08.05.22 «Бетис» – «Барселона» – 1:2
- 04.12.21 «Барселона» – «Бетис» – 0:1
Прогноз на матч «Бетис» – «Барселона»
Не всегда убедительная игра «Барселоны» в атаке и обороне настораживает, обыграть амбициозный «Бетис» будет сложно. Наша ставка – фора «Бетиса» (+1) с коэффициентом 1.60.