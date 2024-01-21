Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Барселоны», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Бетис»: Силва, Абнер, Папастатопулос, Пеццела, Бельерин, Иско, Гуардадо, Рока, Диао, Энрике, Жозе.
Главный тренер: Мануэль Пеллегрини
«Барселона»: Пенья, Бальде, Кунде, Араухо, Канселу, Роберто, Де Йонг, Гюндоган, Феликс, Торрес, Левандовски.
Главный тренер: Хави
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на каналах Setanta Sports 2.
- Матч будет транслировать «Фонбет».