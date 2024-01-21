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    • «Бетис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    «Бетис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Барселоны», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бетис»: Силва, Абнер, Папастатопулос, Пеццела, Бельерин, Иско, Гуардадо, Рока, Диао, Энрике, Жозе.

    Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

    «Барселона»: Пенья, Бальде, Кунде, Араухо, Канселу, Роберто, Де Йонг, Гюндоган, Феликс, Торрес, Левандовски.

    Главный тренер: Хави

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Барселона»

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    Источник: «Бомбардир»

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