Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Барселоны», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бетис»: Силва, Абнер, Папастатопулос, Пеццела, Бельерин, Иско, Гуардадо, Рока, Диао, Энрике, Жозе.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

«Барселона»: Пенья, Бальде, Кунде, Араухо, Канселу, Роберто, Де Йонг, Гюндоган, Феликс, Торрес, Левандовски.

Главный тренер: Хави

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Барселона»