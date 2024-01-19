В 21 туре Серии А состоится матч между «Удинезе» и «Миланом». Игра состоится 20 января 2024 года и начнется в 22:45 по мск.

«Удинезе»

Команда идет на 16 месте с 18 баллами, в активе 2 победы, 12 ничьих и 6 поражений, забит 21 гол, пропущено 32 мяча. Последние 3 матча команды:

«Милан»

«Милан» занимает 3 место с 42 баллами, отстает от У нее 13 побед, 3 ничьи и 4 поражения, забито 38 голов, пропущен 21 мяч. Последние 3 матча команды:

Личные встречи

3 последние очные встречи команд:

04.11.23 «Милан» – «Удинезе» 0:1;

18.03.23 «Удинезе» – «Милан» 3:1;

13.08.22 «Милан» – «Удинезе» 4:2.

Прогноз на матч «Удинезе» – «Милан»

«Милан» борется с «Ювентусом» и «Интером» за победу в чемпионате страны, а «Удинезе» прозябает в нижней части таблицы, рискуя опуститься в зону вылета. Предположим, что подопечные Пиолы выиграют матч. Наш прогноз – победа «Милана»(1.92).