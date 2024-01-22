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    • Капелло – о расистском скандале на матче «Милана»: «Я тоже оскорбился и рассердился»

    Капелло – о расистском скандале на матче «Милана»: «Я тоже оскорбился и рассердился»

    Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло прокомментировал расистский скандал в матче Серии А «Удинезе»«Милан» (2:3).

    «Когда я увидел, что Майк Меньян ушел с поля, я тоже оскорбился. Оскорбился и рассердился.

    В культуре Италии укоренились толерантность, гостеприимство и инклюзивность. Нескольким людям понадобилось несколько минут, чтобы испортить репутацию города, региона и клуба», – сказал Капелло.

    • Президент ФИФА Джанни Инфантино после инцидента в Удине предложил наказывать клубы техническим поражением за проявление расизма со стороны фанатов.
    • Меньян в «Милане» с 2021 года.
    • Вратарь вызывается в сборную Франции.

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    Источник: Milan News

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