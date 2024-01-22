Капелло – о расистском скандале на матче «Милана»: «Я тоже оскорбился и рассердился»

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло прокомментировал расистский скандал в матче Серии А «Удинезе» – «Милан» (2:3).

«Когда я увидел, что Майк Меньян ушел с поля, я тоже оскорбился. Оскорбился и рассердился.

В культуре Италии укоренились толерантность, гостеприимство и инклюзивность. Нескольким людям понадобилось несколько минут, чтобы испортить репутацию города, региона и клуба», – сказал Капелло.