В 21 туре Серии А состоится матч между «Ромой» и «Вероной». Игра состоится 20 января 2024 года и начнется в 20:00 по мск.

Команда идет на 9 месте с 29 баллами, в активе «Ромы» 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений, забито 32 гола, пропущено 24 мяча. Последние 3 матча команды:

«Верона»

«Верона» идет на 18 месте с 17 баллами, команда имеет в своем активе 4 победы, 5 ничьих и 11 поражений, забито 18 голов, пропущено 27 мячей. Последние 3 матча команды:

Личные встречи

3 последние очные встречи команд:

26.08.23 «Верона» – «Рома» 2:1;

19.02.23 «Рома» – «Верона» 1:0;

31.10.22 «Верона» – «Рома» 1:3.

Прогноз на матч «Рома» – «Верона»

В предстоящей встрече сыграют середняк национального первенства и один из аутсайдеров Серии А. Предположим, команда Моуриньо сможет без особых проблем набрать 3 очка в поединке с «Вероной». Наш прогноз – победа «Ромы» (1.50).