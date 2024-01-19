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    • «Рома» – «Верона»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Италии, 20 января

    «Рома» – «Верона»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Италии, 20 января

    В 21 туре Серии А состоится матч между «Ромой» и «Вероной». Игра состоится 20 января 2024 года и начнется в 20:00 по мск.

    «Рома»

    Команда идет на 9 месте с 29 баллами, в активе «Ромы» 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений, забито 32 гола, пропущено 24 мяча. Последние 3 матча команды:

    «Верона»

    «Верона» идет на 18 месте с 17 баллами, команда имеет в своем активе 4 победы, 5 ничьих и 11 поражений, забито 18 голов, пропущено 27 мячей. Последние 3 матча команды:

    Личные встречи

    3 последние очные встречи команд:

    • 26.08.23 «Верона» – «Рома» 2:1;
    • 19.02.23 «Рома» – «Верона» 1:0;
    • 31.10.22 «Верона» – «Рома» 1:3.

    Прогноз на матч «Рома» – «Верона»

    В предстоящей встрече сыграют середняк национального первенства и один из аутсайдеров Серии А. Предположим, команда Моуриньо сможет без особых проблем набрать 3 очка в поединке с «Вероной». Наш прогноз – победа «Ромы» (1.50).

    Источник: «Бомбардир»

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