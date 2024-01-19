В 18 туре Бундеслиги «Бохум» на своем поле сыграет со «Штутгартом». Игра состоится в субботу, 20 января и начнется в 17:30 по мск.

«Бохум»

Команда с 17 очками занимает 14 место, имеет в своем активе 3 победы, 8 ничьих и 6 поражений, 19 забитых и 34 пропущенных мяча. Последние 3 матча команды:

«Штутгарт»

Команда с 34 баллами занимает 3 место, в активе команды 11 побед, 1 ничья и 5 поражений. «Штутгарт» забил 38 голов и пропустил 22 мяча. Последние 3 матча команды:

Личные встречи

В последних 3 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Бохум» – «Штутгарт»

Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи. Предположим, что «Штутгарт» обыграет соперника, но не сохранит свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – победа «Штутгарта» (2.01), ОЗ да (1.59).