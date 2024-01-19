В 18 туре Бундеслиги «Бохум» на своем поле сыграет со «Штутгартом». Игра состоится в субботу, 20 января и начнется в 17:30 по мск.
«Бохум»
Команда с 17 очками занимает 14 место, имеет в своем активе 3 победы, 8 ничьих и 6 поражений, 19 забитых и 34 пропущенных мяча. Последние 3 матча команды:
- 04.01.24 «Бохум» – «Вердер» 1:1;
- 07.01.24 «Бохум» – «Витесс» 2:0;
- 06.01.24 «Бохум» – «Гронинген» 2:1.
«Штутгарт»
Команда с 34 баллами занимает 3 место, в активе команды 11 побед, 1 ничья и 5 поражений. «Штутгарт» забил 38 голов и пропустил 22 мяча. Последние 3 матча команды:
- 14.01.24 «Боруссия М» – «Штутгарт» 3:1;
- 06.01.24 «Штутгарт» – «Гройтер» 6:1;
- 20.12.23 «Штутгарт» – «Аугсбург» 3:0.
Личные встречи
В последних 3 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:
- 19.08.23 «Штутгарт» – «Бохум» 5:0;
- 09.04.23 «Бохум» – «Штутгарт» 2:3;
- 15.10.22 «Штутгарт» – «Бохум» 4:1.
Прогноз на матч «Бохум» – «Штутгарт»
Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи. Предположим, что «Штутгарт» обыграет соперника, но не сохранит свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – победа «Штутгарта» (2.01), ОЗ да (1.59).