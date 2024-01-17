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    Сын Капелло раскрыл отношение своего отца к России

    Пьер Филиппо Капелло ответил, нравилось ли его отцу Фабио Капелло время, проведенное в России.

    • Накануне итальянский тренер дал понять, что к нему неуважительно отнеслись, когда увольняли из российской сборной.
    • Он возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.

    «Цитата приведена более-менее корректно. Ему нравилось время, проведенное в России. Он любил российские города. Он проводил много времени в Москве.

    И он, и моя мама до сих пор вспоминают те дни как прекрасные и счастливые. Он любил людей, болельщиков, искусство и культуру России. У него были прекрасные отношения с игроками и персоналом сборной, а также с людьми, с которыми мы встречались в Российском футбольном союзе.

    Конечно, в конце концов, когда дела пошли не очень хорошо, возникли небольшие прения, но опять же, у него остались великолепные воспоминания о годах работы в России», – сказал Капелло-младший.

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    Источник: «Р-Спорт»

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