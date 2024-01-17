Сын Капелло раскрыл отношение своего отца к России

Пьер Филиппо Капелло ответил, нравилось ли его отцу Фабио Капелло время, проведенное в России.

Накануне итальянский тренер дал понять, что к нему неуважительно отнеслись, когда увольняли из российской сборной.

Он возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.

«Цитата приведена более-менее корректно. Ему нравилось время, проведенное в России. Он любил российские города. Он проводил много времени в Москве.

И он, и моя мама до сих пор вспоминают те дни как прекрасные и счастливые. Он любил людей, болельщиков, искусство и культуру России. У него были прекрасные отношения с игроками и персоналом сборной, а также с людьми, с которыми мы встречались в Российском футбольном союзе.

Конечно, в конце концов, когда дела пошли не очень хорошо, возникли небольшие прения, но опять же, у него остались великолепные воспоминания о годах работы в России», – сказал Капелло-младший.