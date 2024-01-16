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    • Капелло сравнил увольнение Моуринью из «Ромы» со своим уходом из сборной России

    Капелло сравнил увольнение Моуринью из «Ромы» со своим уходом из сборной России

    Фабио Капелло встал на защиту экс-тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

    «Американцы ведут дела очень странно – без всякого уважения к тем, кто на них работает. Мы видели, как Мальдини уволили из «Милана» телефонным звонком, и теперь то же самое произошло с Моуринью в «Роме». Полное отсутствие чувств, только бизнес. Я не ожидал отставки Жозе.

    Я чувствую, что к Моуринью относились как к человеку, который никогда не тренировал – очень неуважительно для тренера, который многое дал мировому футболу, и не только европейскому. Это неприемлемо для меня.

    Нечто подобное случилось со мной, когда я работал в России. Я направлялся в аэропорт после поражения от Австрии, когда мне позвонили, чтобы сказать, что все кончено. Но это была Россия. Думаю, в таких ситуациях отношения руководства с тренером должны быть другими», – сказал Капелло.

    • Моуринью в «Роме» сменил Даниэле Де Росси.
    • Римляне идут на 9-м месте в Серии А после 20 туров.
    • Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:44
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    Комментарии (1)
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    Damir07
    1705432994
    Безусловно вы великий тренер по любому но в тот момент российский футбол в большой жо.... и твоё зп было бюджетом всего северного Кавказа а здесь на минутку живёт больше 10 миллионов человек не слишком много для тебя будет ну в принципе в такую яму РФС сам в это загнял предложив такой контракт но все равно ваше зп так душило их что в один момент они сказали все хватит из за этого так получилось
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