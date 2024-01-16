Капелло сравнил увольнение Моуринью из «Ромы» со своим уходом из сборной России

Фабио Капелло встал на защиту экс-тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«Американцы ведут дела очень странно – без всякого уважения к тем, кто на них работает. Мы видели, как Мальдини уволили из «Милана» телефонным звонком, и теперь то же самое произошло с Моуринью в «Роме». Полное отсутствие чувств, только бизнес. Я не ожидал отставки Жозе.

Я чувствую, что к Моуринью относились как к человеку, который никогда не тренировал – очень неуважительно для тренера, который многое дал мировому футболу, и не только европейскому. Это неприемлемо для меня.

Нечто подобное случилось со мной, когда я работал в России. Я направлялся в аэропорт после поражения от Австрии, когда мне позвонили, чтобы сказать, что все кончено. Но это была Россия. Думаю, в таких ситуациях отношения руководства с тренером должны быть другими», – сказал Капелло.