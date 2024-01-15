Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Хавбек «Оренбурга» Вера попал в сферу интересов бразильского клуба

    Хавбек «Оренбурга» Вера попал в сферу интересов бразильского клуба

    Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера попал в сферу интересов «Коринтианса». По данным журналиста Ивана Карпова, пока что идут только предварительные консультации, до прямых переговоров по переходу дело не дошло.

    «Возможная сумма трансфера может достичь цифры в 3,5 миллиона долларов. Это больше, чем в несостоявшейся сделке по переходу аргентинца в «Локомотив». Там было 300 миллионов рублей, которые москвичи готовы были платить в рассрочку 150 зимой/50 летом/100 зимой, а оренбуржцы хотели 150/150 и никак иначе – потому и не договорились», – написал Карпов.

    • 26-летний Вера в этом сезоне провел 18 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
    • Он играет за «Оренбург» с июля 2022 года.

    Новости по теме
    В «Оренбурге» отреагировали на информацию о переговорах с «Коринтиансом» по Вере
    Комбаров и Амарал обсудили вопросы комплектования «Спартака-2» 1
    «Рубин» взял на сбор в Турции игрока «КАМАЗа» и не игравшего полтора года швейцарца
    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+