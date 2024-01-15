Хавбек «Оренбурга» Вера попал в сферу интересов бразильского клуба

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера попал в сферу интересов «Коринтианса». По данным журналиста Ивана Карпова, пока что идут только предварительные консультации, до прямых переговоров по переходу дело не дошло.

«Возможная сумма трансфера может достичь цифры в 3,5 миллиона долларов. Это больше, чем в несостоявшейся сделке по переходу аргентинца в «Локомотив». Там было 300 миллионов рублей, которые москвичи готовы были платить в рассрочку 150 зимой/50 летом/100 зимой, а оренбуржцы хотели 150/150 и никак иначе – потому и не договорились», – написал Карпов.