Семак сообщил, сколько еще трансферов ждать от «Зенита» зимой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что команда теоретически может пополниться в это трансферное окно еще одним-двумя игроками.

– Как вам кажется, сейчас состав достаточно укомплектован или стоит ждать новых трансферов в зимний период?

– Как я уже сказал, возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли – посмотрим.