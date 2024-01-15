Семак сообщил, сколько еще трансферов ждать от «Зенита» зимой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что команда теоретически может пополниться в это трансферное окно еще одним-двумя игроками.
– Как вам кажется, сейчас состав достаточно укомплектован или стоит ждать новых трансферов в зимний период?
– Как я уже сказал, возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли – посмотрим.
- В «Зенит» перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
- 20-летний защитник Роберт Ренан отдан «Зенитом» в аренду в «Интернасьонал», а 30-летний защитник Дмитрий Чистяков отправился в аренду в «Сочи».