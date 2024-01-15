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    • Семак сообщил, сколько еще трансферов ждать от «Зенита» зимой

    Семак сообщил, сколько еще трансферов ждать от «Зенита» зимой

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что команда теоретически может пополниться в это трансферное окно еще одним-двумя игроками.

    – Как вам кажется, сейчас состав достаточно укомплектован или стоит ждать новых трансферов в зимний период?

    – Как я уже сказал, возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли – посмотрим.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Krics
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    Крутой тренер сборной,на смену Валере вырос,ихмо.
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