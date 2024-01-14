Символическая сборная легенд Эль Класико

Transfermarkt составил символическую сборную из легенд Эль Класико.
- «Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании.
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Вратарь: Икер Касильяс («Реал»).
Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Роберто Карлос («Реал»).
Полузащитники: Зинедин Зидан («Реал»), Хави («Барселона»).
Форварды: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду, Роналдо, Рауль (все – «Реал»).
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