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    Символическая сборная легенд Эль Класико

    Transfermarkt составил символическую сборную из легенд Эль Класико.

    Вратарь: Икер Касильяс («Реал»).

    Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Роберто Карлос («Реал»).

    Полузащитники: Зинедин Зидан («Реал»), Хави («Барселона»).

    Форварды: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду, Роналдо, Рауль (все – «Реал»).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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