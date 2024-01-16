Ферран – о Винисиусе во время Эль Класико: «Если этот мудак что-то скажет, я разорву его»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес был готов избить Винисиуса Жуниора во время матча с «Реалом» в прошедшее воскресенье.

«Я ударю его, клянусь. Если этот мудак что-то скажет, я ему так врежу. Я разорву его», – сказал Ферран, находясь уже на скамейке запасных.

Это реакция игрока «Барсы» на радость Винисиуса по поводу удаления Рональда Араухо. Бразилец не только улыбался, но и провоцировал запасных каталонцев, показывая им счет матча. Слова Торреса попали в трансляцию Movistar.