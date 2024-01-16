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    • Ферран – о Винисиусе во время Эль Класико: «Если этот мудак что-то скажет, я разорву его»

    Ферран – о Винисиусе во время Эль Класико: «Если этот мудак что-то скажет, я разорву его»

    Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес был готов избить Винисиуса Жуниора во время матча с «Реалом» в прошедшее воскресенье.

    «Я ударю его, клянусь. Если этот мудак что-то скажет, я ему так врежу. Я разорву его», – сказал Ферран, находясь уже на скамейке запасных.

    Это реакция игрока «Барсы» на радость Винисиуса по поводу удаления Рональда Араухо. Бразилец не только улыбался, но и провоцировал запасных каталонцев, показывая им счет матча. Слова Торреса попали в трансляцию Movistar.

    • «Реал» разгромно выиграл Эль Класико со счетом 4:1.
    • Винисиус сделал хет-трик и поучаствовал в 4-м голе.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии (6)
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    Cleaner
    1705414270
    Ферран, играй лучше, тогда Винисиус над тобой РЖАТЬ не будет!!!...)))
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    САНЁК17
    1705418223
    Ну конечно, вы на скамейке сопли жуёте , а соперник вас имеет по полной, один из них даже напоминает счет,чтобы вы очнулись тыквы!
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