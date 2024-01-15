Винисиус прокомментировал конфликт с игроками «Барселоны»

Вингер «Реала» Винисиус после финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1) высказался о конфликте со скамейкой запасных «блауграны».

Бразилец препирался с запасными каталонской команды, недовольными его радостной реакцией на удаление защитника сине-гранатовых Рональда Араухо на 71-й минуте, и показал им на пальцах текущий счет матча 4:1.

«Я очень доволен трофеем, голами и нашей игрой. Я благодарю своих физиотерапевтов дома, в Мадриде, товарищей по команде и тренерский штаб, которые вселили в меня уверенность в том, что я достигну своей лучшей формы. Все, что происходит на поле, остается там.

Анчелотти всегда готов мне помочь. Я учусь в каждом матче. Я хочу стать лучше, но я также хочу отдавать все ради команды.

Мне все еще грустно, что все хотят поссориться со мной, потому что знают, что об этом напишут в прессе. Я стараюсь сосредоточиться на матче, чтобы добиться успеха.

Я не святой. Иногда я слишком много говорю, делаю неуместные обводки, но я хочу исправиться. Анчелотти и мои товарищи по команде учат меня», – сказал Винисиус.