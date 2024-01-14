Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Состав «Зенита» на первый сбор в ОАЭ: без Чистякова, но с новыми бразильцами

    Состав «Зенита» на первый сбор в ОАЭ: без Чистякова, но с новыми бразильцами

    «Зенит» вылетел на первый сбор в ОАЭ. Клуб опубликовал состав игроков, отправившихся в Азию.

    Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Александр Васютин, Богдан Москвичeв.

    Защитники: Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Матвей Бардачeв, Артур Чeрный.

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Владислав Саусь.

    Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Артур, Педро.

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал предстоящий трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА
    Филимонов объяснил, почему «Краснодар» не помешает «Зениту» взять шестое чемпионство подряд 1
    Вендел прибыл на сбор «Зенита» раньше остальной команды – летом он пропустил всю подготовку
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Номэд
    1705219900
    Иван Сергеев явно лишний в компании пе.дросов...
    Ответить
    Дубина
    1705221552
    Без Русских но с бразилами)) Правильно вчера червь писал нужно бежать с помойки пацанам нашим! Ща еще газпром лимит под себя сделает как им нужно.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+