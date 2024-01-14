Состав «Зенита» на первый сбор в ОАЭ: без Чистякова, но с новыми бразильцами

«Зенит» вылетел на первый сбор в ОАЭ. Клуб опубликовал состав игроков, отправившихся в Азию.

Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Александр Васютин, Богдан Москвичeв.

Защитники: Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Матвей Бардачeв, Артур Чeрный.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Владислав Саусь.

Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Артур, Педро.