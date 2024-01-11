Журналист Алейшо заявил, что «Зенит» переплатил за Артура

Бразильский журналист Фабио Алейшо, работающий в России, оценил покупку «Зенитом» нападающего Артура.

Петербуржцы купили Артура за 15 миллионов евро + бонусы.

Контракт с ним заключен до лета 2027 года с опцией продления ещe на один сезон.

Правый вингер перешел в «Зенит» из «Палмейраса».

– Однако «Зенит» заплатил за него 15 миллионов евро.

– Не скрою, меня это удивило. Это слишком много. Поэтому «Палмейрас» даже не стал удерживать Артура, почти сразу согласился его продать. Замечу, что в прошлом году «Палмейрас» купил этого футболиста у «Брагантино» за 8 миллионов. Да, у «Зенита» есть средства, ему надо сейчас усиливать состав, чтобы выиграть гонку у «Краснодара». Но, на мой взгляд, в данном случае питерский клуб все же переплатил за бразильца. Если взять того же Нино из «Флуминенсе», о котором мы еще поговорим, то там трансферная цена была гораздо адекватнее – 5 миллионов.

– А сколько, на ваш взгляд, стоит Артур?

– Думаю, где-то 10-11 миллионов. Не больше.

– А если говорить только о футбольных качествах, можно ли сопоставить Артура с Малкомом?

– Я бы Малкома поставил выше. Он был посильнее Артура до прихода в «Зенит». Сейчас часть болельщиков «Палмейрас» жалеет о том, что клуб расстался с футболистом. Зато другие (и их, кстати, больше) даже рады: мол, за такую сумму, конечно, надо было продавать Артура, КПД которого в последнее время был невысок. На мой взгляд, Малком – футболист другого уровня.

– Артур будет играть правого инсайда в схеме 4-3-3 или мы можем увидеть его на позиции латераля в системе 3-5-2?

– Латераль точно не лучшее амплуа для Артура. Скорее всего, он будет играть в атаке – как правило, на правом фланге (иногда слева). Ему нужно действовать ближе к чужим воротам. В противном случае Артуру придется сложно. Ему подходит схема 4-3-3 либо 4-4-2.