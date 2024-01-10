Топ-10 клубов по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших клубов мира по доходам от продажи воспитанников.
В расчет брался десятилетний период – с 2014 года.
Воспитанниками считались только те футболисты, которые в возрасте от 15 лет до 21 года провели в академии не менее трех сезонов.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- «Бенфика» – 516 миллионов евро;
- «Аякс» – 376 млн евро;
- «Лион» – 370 млн евро;
- «Реал» – 364 млн евро;
- «Челси» – 347 млн евро;
- «Монако» – 325 млн евро;
- «Спортинг» – 306 млн евро;
- «Тоттенхэм» – 256 млн евро;
- «Манчестер Сити» – 254 млн евро;
- «Аталанта» – 250 млн евро.