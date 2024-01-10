Топ-10 клубов по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших клубов мира по доходам от продажи воспитанников.

В расчет брался десятилетний период – с 2014 года.

Воспитанниками считались только те футболисты, которые в возрасте от 15 лет до 21 года провели в академии не менее трех сезонов.

Топ-10 рейтинга выглядит так: