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    • Топ-10 клубов по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет

    Топ-10 клубов по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших клубов мира по доходам от продажи воспитанников.

    В расчет брался десятилетний период – с 2014 года.

    Воспитанниками считались только те футболисты, которые в возрасте от 15 лет до 21 года провели в академии не менее трех сезонов.

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. «Бенфика» – 516 миллионов евро;
    2. «Аякс» – 376 млн евро;
    3. «Лион» – 370 млн евро;
    4. «Реал» – 364 млн евро;
    5. «Челси» – 347 млн евро;
    6. «Монако» – 325 млн евро;
    7. «Спортинг» – 306 млн евро;
    8. «Тоттенхэм» – 256 млн евро;
    9. «Манчестер Сити» – 254 млн евро;
    10. «Аталанта» – 250 млн евро.

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    Источник: CIES

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    10.01.2024 19:55
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    Комментарии (5)
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    fakeid
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    аталанта тут каким боком, интересно? лион дораспродавался настолько, что сейчас на дне, и может заглянуть в фнл. монако понятно - мбаппа им 2/3 кассы сделал за 10 лет. а про спартаг непонятно. то ли они крутого бенфичного менеджера себе сейчас завезли, который умеет продавать - либо, что логично, бенфика избавилась от какого-то бездаря и сама, быть может, приплатила. и все трансферы были не при нём. ну как чел из бенфики, у которой всё хорошо, и такие доходы, вдруг может уйти в спартаг?
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