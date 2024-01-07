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    Капелло ответил, сколько игроков сборной России он знает

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил, кто из футболистов национальной команды может приблизиться по уровню к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

    «Кто из состава сборной России может приблизиться по уровню к Головину? Не могу сказать. Знаю мало игроков из нынешней сборной России. Только тех, кто играет в Европе или выступал в еврокубках», – сказал Капелло.

    В топ-5 лигах Европы сейчас играют четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад) и Далер Кузяев («Гавр»).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2024 18:22
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    Napaleon Banapart
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    Захарян "играет"..
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