Капелло ответил, сколько игроков сборной России он знает

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил, кто из футболистов национальной команды может приблизиться по уровню к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Кто из состава сборной России может приблизиться по уровню к Головину? Не могу сказать. Знаю мало игроков из нынешней сборной России. Только тех, кто играет в Европе или выступал в еврокубках», – сказал Капелло.

В топ-5 лигах Европы сейчас играют четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад) и Далер Кузяев («Гавр»).