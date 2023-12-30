Стал известен лучший тренер сборных в 2023 году по версии IFFHS

IFFHS представила 10 лучших тренеров сборных 2023 года.
Первое место занял главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Он выиграл награду второй год подряд.
- Лионель Скалони, Аргентина – 185 очков;
- Дидье Дешам, Франция – 112
- Роберто Мартинес, Португалия – 61
- 4. Луис де ла Фуэнте, Испания – 56
- 5. Марсело Бьелса, Уругвай – 43
- 6. Хадзиме Мориясу, Япония – 20
- 7. Гарет Саутгейт, Англия – 19
- 8. Силвиньо, Албания – 16
- 9. Валид Реграги, Марокко – 15
- 10. Стив Кларк, Шотландия – 7.
Источник: IFFHS