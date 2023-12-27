Радимов оценил назначение Слуцкого в «Шэньхуа»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о новой работе Леонида Слуцкого. Его назначил «Шанхай Шэньхуа».
«Его ждeт очень непростой период, потому что это другая страна, другая религия и совершенно другой язык. Если испанский и английский языки можно выучить, то китайский, конечно, сложнее.
Сложно будет. Конечно, ему помогут его друзья, которые поехали с ним, но ему нужны будут один или два проводника на поле», – сказал Радимов.
- Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
- Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
- Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».
Источник: «Матч ТВ»