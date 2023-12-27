Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Слуцкий назвал топ-3 тренеров в мире

    Российский тренер Леонид Слуцкий назвал лучших наставников в мировом футболе в данный момент.

    «Топ-3 тренеров сейчас по моему мнению. Анчелотти. Многие не согласятся, но это прямо железобетон. Гвардиола, безусловно. И я все равно люблю Клоппа. Когда я работал в ЦСКА, а он был в «Боруссии», мы жили в одном отеле и очень много общались на сборах. Было очень интересно», – сказал Слуцкий.

    Итальянец Карло Анчелотти сейчас возглавляет «Реал», испанец Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити», немец Юрген Клопп«Ливерпуль».

    • Слуцкий приступит к исполнению своих обязанностей в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре.
    • Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

    Новости по теме
    Слуцкий назвал футболиста, с которым у него были самые сложные отношения
    Слуцкий жестко ответил Мостовому и Канчельскису 3
    Слуцкий — о судействе в РПЛ: «Я все время пытался фактами доказывать, как обходят VAR» 2
    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2446

      Таврида 28 минут назад

      Мостового незаслуженно обошел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1719

      Цугундeр 1 час назад

      Лучшие тренеры в мире.. Сталин ,Черчилль.. Ну , и Мао... ,так сказать ,на ход ноги.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25501

      DOCTOR PENALTY > Цугундeр 47 минут назад

      Неплохие специалисты, надо сказать. Результаты у всех троих потрясающие.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+