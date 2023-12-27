Слуцкий назвал топ-3 тренеров в мире

Российский тренер Леонид Слуцкий назвал лучших наставников в мировом футболе в данный момент.

«Топ-3 тренеров сейчас по моему мнению. Анчелотти. Многие не согласятся, но это прямо железобетон. Гвардиола, безусловно. И я все равно люблю Клоппа. Когда я работал в ЦСКА, а он был в «Боруссии», мы жили в одном отеле и очень много общались на сборах. Было очень интересно», – сказал Слуцкий.

Итальянец Карло Анчелотти сейчас возглавляет «Реал», испанец Хосеп Гвардиола – «Манчестер Сити», немец Юрген Клопп – «Ливерпуль».

Слуцкий приступит к исполнению своих обязанностей в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре.

Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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