Слуцкий назвал топ-3 тренеров в мире

Российский тренер Леонид Слуцкий назвал лучших наставников в мировом футболе в данный момент.

«Топ-3 тренеров сейчас по моему мнению. Анчелотти. Многие не согласятся, но это прямо железобетон. Гвардиола, безусловно. И я все равно люблю Клоппа. Когда я работал в ЦСКА, а он был в «Боруссии», мы жили в одном отеле и очень много общались на сборах. Было очень интересно», – сказал Слуцкий.

Итальянец Карло Анчелотти сейчас возглавляет «Реал», испанец Хосеп Гвардиола – «Манчестер Сити», немец Юрген Клопп – «Ливерпуль».