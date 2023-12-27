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    Семин рассказал, что может дать Слуцкий футболу Китая

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил назначение другого экс-наставника национальной команды Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа»

    «У Слуцкого большой опыт. Да, при этом большой перерыв в тренерской карьере, но это было время для того, чтобы внести какие‑то коррективы. Он талантливый парень, поэтому, думаю, в «Шанхае» у него все получится.

    Футбол в Китае и так на хорошем уровне, но, когда специалисты такого профиля, как Слуцкий, приезжают тренировать китайские команды – это, конечно, плюс не только для команды, но и федерации футбола Китая. Такие специалисты обычно дают новое видение, вносят коррективы в футбол страны, в которую они приехали тренировать», – сказал Семин.

    • Слуцкий приступит к исполнению обязанностей с 1 января.
    • Вместе со Слуцким работать в Китае будут Василий Березуцкий и Олег Яровинский.
    • «Шэньхуа» в последнем сезоне чемпионата Китая финишировал 5-м.
    • Слуцкий не работал тренером с ноября прошлого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6379

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      КВН

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      Рейтинг: +1756

      SLADE2019 2 часа назад

      Для уровня китайского футбола Слуцкий в самый раз будет. Дай Бог и тот и другой развиваться будут.

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      Рейтинг: +2664

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Коррективы надо вносить на стадионах,где он будет мотыляться на тренерской скамейке.Деревянные и пластиковые надо будет поменять на титановые.

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