Семин рассказал, что может дать Слуцкий футболу Китая

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил назначение другого экс-наставника национальной команды Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа»

«У Слуцкого большой опыт. Да, при этом большой перерыв в тренерской карьере, но это было время для того, чтобы внести какие‑то коррективы. Он талантливый парень, поэтому, думаю, в «Шанхае» у него все получится.

Футбол в Китае и так на хорошем уровне, но, когда специалисты такого профиля, как Слуцкий, приезжают тренировать китайские команды – это, конечно, плюс не только для команды, но и федерации футбола Китая. Такие специалисты обычно дают новое видение, вносят коррективы в футбол страны, в которую они приехали тренировать», – сказал Семин.