Денис Черышев рассказал об условиях дебюта в РПЛ

32 года,пора уже самому передавать опыт,а не набираться ☺️
Полузащитник «Венеции» Денис Черышев оценил возможность своего перехода в один из клубов в Российской Премьер-Лиги.
«Были ли у меня варианты с командами РПЛ в последнее время? Были, конечно, но я сильно не вникал в них, потому что у меня контракт с «Венецией». Я не рассматривал вариант с тем, чтобы уходить отсюда. Я здесь доволен, набираюсь опыта и сил. А следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Все зависит от предложений», – сказал Черышев.
- 32-летний полузащитник всю профессиональную карьеру провел в иностранных клубах и никогда не выступал в российских клубах.
- Черышев провел 33 матча за сборную России.
- В текущем сезоне хавбек провел 7 игр за «Венецию» в серии B.
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