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Денис Черышев рассказал об условиях дебюта в РПЛ

22 декабря 2023, 13:15
4

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев оценил возможность своего перехода в один из клубов в Российской Премьер-Лиги.

«Были ли у меня варианты с командами РПЛ в последнее время? Были, конечно, но я сильно не вникал в них, потому что у меня контракт с «Венецией». Я не рассматривал вариант с тем, чтобы уходить отсюда. Я здесь доволен, набираюсь опыта и сил. А следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Все зависит от предложений», – сказал Черышев.

  • 32-летний полузащитник всю профессиональную карьеру провел в иностранных клубах и никогда не выступал в российских .
  • Черышев провел 33 матча за сборную России.
  • В текущем сезоне хавбек принял участие в 7 играх за «Венецию» в серии B.

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Источник: YouTube-канал Мир Российская Премьер-Лига
Россия. Премьер-лига Италия. Серия В Венеция Черышев Денис
Комментарии (4)
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agares4
1703240549
32 года,пора уже самому передавать опыт,а не набираться ☺️
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Январь 59
1703244475
Максимум - Балтика, Факел, Сочи. Реально-ФНЛ.
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k611
1703246145
Добротный футболист, но уж больно "хрустальный". На ЧМ 2018 сыграл здорово, мастерство у него есть конечно.
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nik55
1703253519
просто ты не нужен здесь
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