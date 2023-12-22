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    Денис Черышев рассказал об условиях дебюта в РПЛ

    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев оценил возможность своего перехода в один из клубов в Российской Премьер-Лиги.

    «Были ли у меня варианты с командами РПЛ в последнее время? Были, конечно, но я сильно не вникал в них, потому что у меня контракт с «Венецией». Я не рассматривал вариант с тем, чтобы уходить отсюда. Я здесь доволен, набираюсь опыта и сил. А следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Все зависит от предложений», – сказал Черышев.

    • 32-летний полузащитник всю профессиональную карьеру провел в иностранных клубах и никогда не выступал в российских клубах.
    • Черышев провел 33 матча за сборную России.
    • В текущем сезоне хавбек провел 7 игр за «Венецию» в серии B.

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    Источник: YouTube-канал Мир Российская Премьер-Лига

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      agares4 6 минут назад

      32 года,пора уже самому передавать опыт,а не набираться ☺️

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7072

      Питерский князь 7 минут назад

      Предлодения из дома престорелых готов рассматривать?
      :)))

      0
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