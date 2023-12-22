Денис Черышев рассказал об условиях дебюта в РПЛ

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев оценил возможность своего перехода в один из клубов в Российской Премьер-Лиги.

«Были ли у меня варианты с командами РПЛ в последнее время? Были, конечно, но я сильно не вникал в них, потому что у меня контракт с «Венецией». Я не рассматривал вариант с тем, чтобы уходить отсюда. Я здесь доволен, набираюсь опыта и сил. А следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Все зависит от предложений», – сказал Черышев.

32-летний полузащитник всю профессиональную карьеру провел в иностранных клубах и никогда не выступал в российских .

Черышев провел 33 матча за сборную России.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 7 играх за «Венецию» в серии B.

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