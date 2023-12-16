АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Пэлас» (2:2), «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0)

«Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ упустил домашнюю победу над «Кристал Пэлас». Теперь манчестерцы отправляются в Саудовскую Аравию на клубный ЧМ.

В другой встрече «Челси» переиграл аутсайдера из Шеффилда. В обоих голах поучаствовал Коул Палмер.

Англия. АПЛ. 17-й тур

Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Палмер, 54; 2:0 – Джексон, 61.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Грилиш, 24; 2:0 – Льюис, 54; 2:1 – Матета, 76; 2:2 – Олисе, 90+5 (с пенальти).

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