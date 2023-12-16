Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Пэлас» (2:2), «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0)

    АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Пэлас» (2:2), «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0)

    «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ упустил домашнюю победу над «Кристал Пэлас». Теперь манчестерцы отправляются в Саудовскую Аравию на клубный ЧМ.

    В другой встрече «Челси» переиграл аутсайдера из Шеффилда. В обоих голах поучаствовал Коул Палмер.

    Англия. АПЛ. 17-й тур

    Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Палмер, 54; 2:0 – Джексон, 61.

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грилиш, 24; 2:0 – Льюис, 54; 2:1 – Матета, 76; 2:2 – Олисе, 90+5 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новости по теме
    Капитан «Лутона» вновь потерял сознание во время матча, игру прервали 1
    Почеттино не боится, что его уволят из «Челси» 1
    «Ньюкасл» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15200

      Skull_Boy 20 минут назад

      У Сити проходной сезон без трофеев

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+