Черышев недоволен выбором нового тренера «Сочи»

Дмитрий Черышев не видит предпосылок для успешной работы Роберта Морено в «Сочи».

Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.

46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.

Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

«Почему он никому не интересен в Ла Лиге? Потому что он нигде не давал результата. У него был конфликт с болельщиками в «Гранаде», но вряд ли его оттуда убрали только из‑за этого.

И вдруг он едет в Россию, хотя даже не понимает, куда и для чего. Ему нужно спасать «Сочи» от вылета, при этом он приехал без своего тренерского штаба, а сейчас еще и языковой барьер скажется.

К тому же все помнят его историю с Луисом Энрике в сборной Испании. Я тут полностью на стороне Луиса, он мой хороший знакомый, знаю его родителей. Все те непонятные обиды в сборной произошли по вине Морено.

Еще раз скажу, что удивлен тому, что Морено нужен в России, но не нужен в Испании, у себя на родине. Где бы он ни работал, нигде не давал результата.

Ну и все понимают, для того чтобы тренировать сборную Испании, чего‑то особенного не нужно. Там космический уровень футболистов, тренеру просто надо выстроить план подготовки, хорошо подвести команду в физическом и эмоциональном плане.

С одной стороны, у Морено большой багаж работы в хороших командах, но как специалист он себя нигде не показал.

Мне не понравилось, что он назвал возможность поработать в «Сочи» приключением. Не знаю, как он себя покажет, пожелаю ему, конечно, удачи, но тренер он слабый.

За три‑четыре первых матча он должен набрать семь‑восемь очков, чтобы был шанс избежать вылета. В целом такое назначение стало для меня сюрпризом, мне кажется, «Сочи» нужен специалист, который умеет справляться с трудностями.

Клотет тоже приехал в «Торпедо» и был уволен, как и из всех других предыдущих клубов. Так еще и такой великий клуб развалил», – сказал Черышев‑старший.