Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черышев недоволен выбором нового тренера «Сочи»

16 декабря 2023, 16:45
2

Дмитрий Черышев не видит предпосылок для успешной работы Роберта Морено в «Сочи».

  • Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.
  • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
  • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

«Почему он никому не интересен в Ла Лиге? Потому что он нигде не давал результата. У него был конфликт с болельщиками в «Гранаде», но вряд ли его оттуда убрали только из‑за этого.

И вдруг он едет в Россию, хотя даже не понимает, куда и для чего. Ему нужно спасать «Сочи» от вылета, при этом он приехал без своего тренерского штаба, а сейчас еще и языковой барьер скажется.

К тому же все помнят его историю с Луисом Энрике в сборной Испании. Я тут полностью на стороне Луиса, он мой хороший знакомый, знаю его родителей. Все те непонятные обиды в сборной произошли по вине Морено.

Еще раз скажу, что удивлен тому, что Морено нужен в России, но не нужен в Испании, у себя на родине. Где бы он ни работал, нигде не давал результата.

Ну и все понимают, для того чтобы тренировать сборную Испании, чего‑то особенного не нужно. Там космический уровень футболистов, тренеру просто надо выстроить план подготовки, хорошо подвести команду в физическом и эмоциональном плане.

С одной стороны, у Морено большой багаж работы в хороших командах, но как специалист он себя нигде не показал.

Мне не понравилось, что он назвал возможность поработать в «Сочи» приключением. Не знаю, как он себя покажет, пожелаю ему, конечно, удачи, но тренер он слабый.

За три‑четыре первых матча он должен набрать семь‑восемь очков, чтобы был шанс избежать вылета. В целом такое назначение стало для меня сюрпризом, мне кажется, «Сочи» нужен специалист, который умеет справляться с трудностями.

Клотет тоже приехал в «Торпедо» и был уволен, как и из всех других предыдущих клубов. Так еще и такой великий клуб развалил», – сказал Черышев‑старший.

  • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
  • Отставание от зоны стыков – 4 балла.

Еще по теме:
Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
Экс-тренер «Сочи» сообщил, что ради выживания клуба отказывался от зарплаты 1
Экс-тренер «Сочи» Морено вспомнил атаку беспилотников: «В ста метрах от нас был столб огня» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Черышев Дмитрий Морено Роберт
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1702735691
Парад неудачников. Кто еще не отписался?
Ответить
Кузьмич на трибуне
1702748943
Пожелаю Сочи вернуться в верхнюю часть таблицы. Более чем уверен, что неудачная игра сочинцев связана с нежеланием игроков играть под руководством Точилина. Надеюсь новый тренер найдёт общий язык с командой.
Ответить
Главные новости
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
6
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Все новости
Все новости
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
4
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
8
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+