Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Черышев недоволен выбором нового тренера «Сочи»

    Дмитрий Черышев не видит предпосылок для успешной работы Роберта Морено в «Сочи».

    • Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.
    • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
    • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

    «Почему он никому не интересен в Ла Лиге? Потому что он нигде не давал результата. У него был конфликт с болельщиками в «Гранаде», но вряд ли его оттуда убрали только из‑за этого.

    И вдруг он едет в Россию, хотя даже не понимает, куда и для чего. Ему нужно спасать «Сочи» от вылета, при этом он приехал без своего тренерского штаба, а сейчас еще и языковой барьер скажется.

    К тому же все помнят его историю с Луисом Энрике в сборной Испании. Я тут полностью на стороне Луиса, он мой хороший знакомый, знаю его родителей. Все те непонятные обиды в сборной произошли по вине Морено.

    Еще раз скажу, что удивлен тому, что Морено нужен в России, но не нужен в Испании, у себя на родине. Где бы он ни работал, нигде не давал результата.

    Ну и все понимают, для того чтобы тренировать сборную Испании, чего‑то особенного не нужно. Там космический уровень футболистов, тренеру просто надо выстроить план подготовки, хорошо подвести команду в физическом и эмоциональном плане.

    С одной стороны, у Морено большой багаж работы в хороших командах, но как специалист он себя нигде не показал.

    Мне не понравилось, что он назвал возможность поработать в «Сочи» приключением. Не знаю, как он себя покажет, пожелаю ему, конечно, удачи, но тренер он слабый.

    За три‑четыре первых матча он должен набрать семь‑восемь очков, чтобы был шанс избежать вылета. В целом такое назначение стало для меня сюрпризом, мне кажется, «Сочи» нужен специалист, который умеет справляться с трудностями.

    Клотет тоже приехал в «Торпедо» и был уволен, как и из всех других предыдущих клубов. Так еще и такой великий клуб развалил», – сказал Черышев‑старший.

    • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
    • Отставание от зоны стыков – 4 балла.

    Новости по теме
    РПЛ обыграла назначение Морено в «Сочи» с помощью популярного мема
    Губерниев – о новом тренере «Сочи»: «Странное решение» 5
    Семшов раскритиковал «Сочи» за выбор нового тренера 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7645

      sochi-2013 1 час назад

      Парад неудачников. Кто еще не отписался?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+