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Кавазашвили осудил Гинера за слова про Акинфеева

6 декабря 2023, 21:45
6

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Евгения Гинера.

По мнению президента ЦСКА, Игорь Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение.

Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – это кощунство. Я понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына.

Но Лев Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев.

Не стоит забывать, что Россия на чемпионатах мира никогда не входила даже в четверку сильнейших сборных. Мы же – Лев Иванович Яшин и я – в составе сборной СССР, в 1966 году стали бронзовыми призерами ЧМ.

Как тут ни говори, но Игорь Акинфеев не обладает таким достижением. Я его невероятно люблю и уважаю, он замечательный человек. Он является примером для подражания.

Я выражаю благодарность президенту ЦСКА за то, как он поддерживает Игоря, но ставить его выше Яшина и Дасаева я бы не точно стал», – сказал Кавазашвили.

  • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
  • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
  • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев Гинер Евгений Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
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111ax
1701892671
вот только будь Акинфеев даже не просто лучше их, а прямо таки заметно и очевидно лучше для всех, ну прямо таки на две головы мастеровитее, разве он смог бы выиграть ЧМ и ЧЕ??? Ну нет же, т.к. игра это как всем известно командная...
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Бан
1701893637
Яшин понятно, а Дасаев куда? В той сборной, он был самым слабым звеном.
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Исмо
1701968659
Гинер ублюдок (((
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Сергей-Садковский-google
1702024100
Понятно, что вратарские ляпы случаются у всех вратарей, и у Яшина они были. Но у Акинфеева они почему то случались в самых важных матчах на Чемпионатах Европы.
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