Кавазашвили осудил Гинера за слова про Акинфеева

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Евгения Гинера.

По мнению президента ЦСКА, Игорь Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение.

Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – это кощунство. Я понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына.

Но Лев Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев.

Не стоит забывать, что Россия на чемпионатах мира никогда не входила даже в четверку сильнейших сборных. Мы же – Лев Иванович Яшин и я – в составе сборной СССР, в 1966 году стали бронзовыми призерами ЧМ.

Как тут ни говори, но Игорь Акинфеев не обладает таким достижением. Я его невероятно люблю и уважаю, он замечательный человек. Он является примером для подражания.

Я выражаю благодарность президенту ЦСКА за то, как он поддерживает Игоря, но ставить его выше Яшина и Дасаева я бы не точно стал», – сказал Кавазашвили.