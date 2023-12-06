Кавазашвили осудил Гинера за слова про Акинфеева

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Евгения Гинера.

По мнению президента ЦСКА, Игорь Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение.

Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – это кощунство. Я понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына.

Но Лев Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев.

Не стоит забывать, что Россия на чемпионатах мира никогда не входила даже в четверку сильнейших сборных. Мы же – Лев Иванович Яшин и я – в составе сборной СССР, в 1966 году стали бронзовыми призерами ЧМ.

Как тут ни говори, но Игорь Акинфеев не обладает таким достижением. Я его невероятно люблю и уважаю, он замечательный человек. Он является примером для подражания.

Я выражаю благодарность президенту ЦСКА за то, как он поддерживает Игоря, но ставить его выше Яшина и Дасаева я бы не точно стал», – сказал Кавазашвили.

37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!