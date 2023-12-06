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    Кавазашвили осудил Гинера за слова про Акинфеева

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Евгения Гинера.

    По мнению президента ЦСКА, Игорь Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

    «Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение.

    Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – это кощунство. Я понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына.

    Но Лев Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев.

    Не стоит забывать, что Россия на чемпионатах мира никогда не входила даже в четверку сильнейших сборных. Мы же – Лев Иванович Яшин и я – в составе сборной СССР, в 1966 году стали бронзовыми призерами ЧМ.

    Как тут ни говори, но Игорь Акинфеев не обладает таким достижением. Я его невероятно люблю и уважаю, он замечательный человек. Он является примером для подражания.

    Я выражаю благодарность президенту ЦСКА за то, как он поддерживает Игоря, но ставить его выше Яшина и Дасаева я бы не точно стал», – сказал Кавазашвили.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2023 21:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +552

      Бан 1 час назад

      Яшин понятно, а Дасаев куда?
      В той сборной, он был самым слабым звеном.

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      Рейтинг: +763

      111ax 1 час назад

      вот только будь Акинфеев даже не просто лучше их, а прямо таки заметно и очевидно лучше для всех, ну прямо таки на две головы мастеровитее, разве он смог бы выиграть ЧМ и ЧЕ??? Ну нет же, т.к. игра это как всем известно командная...

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