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    Гинер ответил, превзошел ли Акинфеев достижения Яшина

    Президент ЦСКА Евгений Гинер дал оценку карьере Игоря Акинфеева.

    Он сравнил достижения действующего вратаря армейцев и обладателя «Золотого мяча»-1963 Льва Яшина.

    «Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел.

    Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», – сказал Гинер.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2181

      rac531 21 минуту назад

      ДОСТИЖЕНИЯ Льва Яшина
      Олимпийский чемпион 1956 года.
      Чемпион Европы 1960 года.
      Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года.
      Чемпион СССР 1954, 1955, 1957, 1959, 1963 годов.
      Серебряный призер чемпионатов СССР 1956, 1958, 1962, 1967, 1970 годов.
      Бронзовый призер чемпионата СССР 1960 года.
      Обладатель Кубка СССР 1953, 1967, 1970 годов.

      Обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста Европы 1963 года.
      Член символических сборных чемпионатов Европы 1960, 1964 годов.
      И, ГДЕ ЗДЕСЬ АКИНФЕЕВ?)))

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      Рейтинг: +1286

      Цугундeр 25 минут назад

      Никакой разницы. Два Ордена Ленина и Золотой мяч только. Ну, ещё воспитание и интеллект.

      1
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      Рейтинг: +2752

      evgevg13 39 минут назад

      Что, серьёзно? Смешно...

      1
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      Рейтинг: +7591

      sochi-2013 1 час назад

      "Всяк кулик своё болото хвалит", но совесть и здравый смысл, еще не отменили!

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      Рейтинг: +2181

      rac531 > sochi-2013 20 минут назад

      Думаю, что ГинЕР с ВАми не согласится)

      0
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      Рейтинг: +2818

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ну если брать статистику, то Игорь многих обошёл, и Яшина и Дасаева

      0
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      Рейтинг: +679

      111Hunter111 > Красногвардейчик 50 минут назад

      только Гинер забыл, что Лев Ива́нович Я́шин — Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы

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      Рейтинг: +2181

      rac531 > Красногвардейчик 7 минут назад

      КАКУЮ ТАКУЮ СТАТИСТИКУ?)))))
      Акинфеев разве играл против Симоняна и Стрельцова, Пеле и Вава, Герда Мюллера и Бобби Чарльтона?)))

      Бесспорно, Акинфеев талантливый враьарь, который мог быть вторым вратарем, например, в ЦСКА, Пахтакоре, может быть и Нефтчи)
      Но до ЯШИНА, БЕЛЯЕВА, МАСЛАЧЕНКО, КАВАЗАШВИЛИ, ПШЕНИЧНИКОВА ему, конечно, далековато)

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