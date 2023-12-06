Гинер ответил, превзошел ли Акинфеев достижения Яшина

ДОСТИЖЕНИЯ Льва Яшина
Олимпийский чемпион 1956 года.
Чемпион Европы 1960 года.
Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года.
Чемпион СССР 1954, 1955, 1957, 1959, 1963 годов.
Серебряный призер чемпионатов СССР 1956, 1958, 1962, 1967, 1970 годов.
Бронзовый призер чемпионата СССР 1960 года.
Обладатель Кубка СССР 1953, 1967, 1970 годов.
Обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста Европы 1963 года.
Член символических сборных чемпионатов Европы 1960, 1964 годов.
И, ГДЕ ЗДЕСЬ АКИНФЕЕВ?)))
Президент ЦСКА Евгений Гинер дал оценку карьере Игоря Акинфеева.
Он сравнил достижения действующего вратаря армейцев и обладателя «Золотого мяча»-1963 Льва Яшина.
«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел.
Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», – сказал Гинер.
- 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.