Гинер ответил, превзошел ли Акинфеев достижения Яшина

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал оценку карьере Игоря Акинфеева.
Он сравнил достижения действующего вратаря армейцев и обладателя «Золотого мяча»-1963 Льва Яшина.
«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел.
Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», – сказал Гинер.
- 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.
Источник: «Спорт-Экспресс»