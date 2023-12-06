Гинер ответил, превзошел ли Акинфеев достижения Яшина

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал оценку карьере Игоря Акинфеева.

Он сравнил достижения действующего вратаря армейцев и обладателя «Золотого мяча»-1963 Льва Яшина.

«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел.

Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», – сказал Гинер.