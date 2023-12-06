Дасаев ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина

Ринат Дасаев прокомментировал высказывание Евгения Гинера про достижения Игоря Акинфеева.

По мнению президента ЦСКА, Акинфеев уже превзошел и Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела.

Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого», – заявил Дасаев.

37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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