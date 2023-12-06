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    • Дасаев ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина

    Дасаев ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина

    Ринат Дасаев прокомментировал высказывание Евгения Гинера про достижения Игоря Акинфеева.

    По мнению президента ЦСКА, Акинфеев уже превзошел и Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

    «Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела.

    Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого», – заявил Дасаев.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2023 18:26
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +957

      kliker 1 час назад

      Яшин это эпоха, он первый в мире начал играть во всей штрафной, а не только на ленточке. Нойер - - эпоха. Он перый в мире вышел за пределы штрафной и стал играть ногами последнего защитника - теперь так все играют. Так что сравнивать не надо. Ясть обычные отличные вратари и есть те, кто меняет футбол.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +763

      111ax 2 часа назад

      сложно сравнивать с ними и наверное совсем неправильно, это разные эпохи и разный совершенно футбол. Очевидно, что и условия команд и соперников очень разные, играет же не один вратарь на поле. Но в новой истории российского футбола Акинфеев явно вне конкуренции

      0
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      ...
      Рейтинг: +13639

      Вомбат > 111ax 2 часа назад

      Да, но речь-то не об этом. Речь о том, что Гинер спятил. Где Дасаев, лучший вратарь мира 1987 года и где Акинфеев, над которым во время ЧМ 2014 издевались СМИ всех футбольных стран мира, особенно английские? А уж про Яшина, которого переплюнул Акинфеев... Про единственного русского обладателя Золотого мяча.. Это уже вообще за гранью и может быть объяснено только одним - человек сошел с ума.

      3
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      Рейтинг: +19

      Руслан за Спартак 4 часа назад

      Гинер,ты кто такой чтоб про Яшина и Дасаева говорить? Твой Акинфеев мяч от корейцев на ЧМ2014 никто не забыл и не забудет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13639

      Вомбат > Руслан за Спартак 2 часа назад

      Он человек, из-за которой российские футболисты уже 13 лет месят снег в декабре и ломают ноги на мерзлых газонах в начале марта.

      1
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      Рейтинг: +2204

      rac531 4 часа назад

      ДОСТИЖЕНИЯ Льва Яшина
      Олимпийский чемпион 1956 года.
      Чемпион Европы 1960 года.
      Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года.
      Чемпион СССР 1954, 1955, 1957, 1959, 1963 годов.
      Серебряный призер чемпионатов СССР 1956, 1958, 1962, 1967, 1970 годов.
      Бронзовый призер чемпионата СССР 1960 года.
      Обладатель Кубка СССР 1953, 1967, 1970 годов.

      Обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста Европы 1963 года.
      Член символических сборных чемпионатов Европы 1960, 1964 годов.
      И, ГДЕ ЗДЕСЬ АКИНФЕЕВ?)))

      10
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      Рейтинг: +5680

      PAREVG. > rac531 44 минуты назад

      У Акинфеева есть достижение которое никто никогда не побьет: пропускал мячи в ЛЧ лет 10 подряд, в каждом матче.
      Потому когда нибудь, лет через много, в истории футбола. будут упоминать двух Русских вратарей Яшина единственного в мире обладателя золотого мяча, Акинфеева и Акинфеева. с его суперсерией.

      0
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      Рейтинг: +8975

      nik55 4 часа назад

      Яшина весь Мир признал а этого коня знают только в России

      8
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      Рейтинг: +10

      isaevg89 5 часов назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему. На первом месте выходит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1543

      Sedoi_Goblin 5 часов назад

      А у Гарика ЗМ и ЧЕ в копилке? Нет, не слышал)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6737

      Питерский князь 5 часов назад

      Конечно лучше, в каждой игре ЛЧ по мячу минимум. Все рекорды побил.
      :)))

      2
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