Дасаев ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина

Яшин это эпоха, он первый в мире начал играть во всей штрафной, а не только на ленточке. Нойер - - эпоха. Он перый в мире вышел за пределы штрафной и стал играть ногами последнего защитника - теперь так все играют. Так что сравнивать не надо. Ясть обычные отличные вратари и есть те, кто меняет футбол.
Ринат Дасаев прокомментировал высказывание Евгения Гинера про достижения Игоря Акинфеева.
По мнению президента ЦСКА, Акинфеев уже превзошел и Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.
«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела.
Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого», – заявил Дасаев.
- 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.